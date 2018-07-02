На этой неделе в Аяно-Майский район доставят большую часть дизельного топлива

В северные районы края продолжается поставка топлива. По данным регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, 3 июля в Аяно-Майском муниципальном районе ожидают танкер из Владивостока с 819 тоннами дизельного топлива. Также после окончания рейдовой разгрузки угля в Чумикане, в Аяно-Майский район отправится судно с 1,8 тысячами тонн угля и 17,1 тоннами моторного масла. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«С поднятием уровня воды в реке Амур в первой декаде июля запланирована отправка баржи с 1,1 тысячи тонн угля для Ульчского района. Это полностью закроет потребности муниципалитета на отопительный сезон. Туда уже завезли 70 процентов необходимого дизельного топлива. В Аяно-Майский район доставлено 43 процента или 793 тонн нефтепродуктов. Еще примерно столько же ждут на этой неделе. В свою очередь район им. Полины Осипенко обеспечен дизельным топливом на 46 процентов, что составляет 998 тонн», — сообщил заместитель начальника управления инженерной коммунальной инфраструктуры и топливообеспечения министерства ЖКХ края Дмитрий Тимченко.

Всего в этом году в рамках «северного завоза» планируется доставить 42,4 тысяч тонн топлива, в том числе 19,4 тысяч тонн угля и 23 тысяч тонн нефтепродуктов. Уже отгружено около 23 тысяч тонн топлива, что составляет 54 процента от общей потребности территорий. Завершится «северный завоз» по плану к 20 октября.