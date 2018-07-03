Все населённые пункты края с 2019 года перейдут на цифровое телевидение

Со следующего года все населенные пункты Хабаровского края перейдут на цифровое телевещание. Для жителей региона бесплатно будут доступны 20 каналов информационного и развлекательного характера в новом формате. В июле к логотипам шести аналоговых версий федеральных телеканалов добавится литера «А», которая будет использоваться до завершения вещания. Специальный символ сообщит о необходимости определиться со способами дальнейшего просмотра телевидения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По информации регионального министерства информационных технологий и связи, в настоящее время цифровым эфирным телевещанием в регионе охвачены 278 населенных пунктов. В них проживают более 97 процентов от общего числа жителей края. Для просмотра гражданам сейчас доступно 10 телеканалов первого мультиплекса. Это «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург — Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр-Москва».

В этом году завершилось строительство объектов вещания второго мультиплекса. В него вошли: «REN-TV2», «Спас», «Первый развлекательный СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Звезда», «Пятница», «МИР», «ТНТ», «Муз ТВ». В тестовом режиме сигнал принимается пока только в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Часть перечисленных телеканалов пока дублируется аналоговым эфирным телевещанием. Для приема же цифрового сигнала требуется оснащение телевизора модулем DVB-T2. Они устанавливаются практически на все телевизоры, которые сегодня имеются в продаже. Второй вариант — использование специализированых ТВ приставок с поддержкой формата.

«Литера «А» будет добавлена к аналоговым версиям федеральных телеканалов: «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «5 канал», «Рен-ТВ» и «СТС». Если вы увидели этот символ при просмотре телеканала, но при этом среди них есть еще один такой же, но без специальной буквы – то вы принимаете и цифровой, и аналоговый сигнал. В таком случае, с отключением аналогового телевещания для вас пропадет только «задвоение» телеканалов. Когда к просмотру доступны только каналы с литерой, это значит, что вы принимаете аналоговый эфирный сигнал. Первое, что вам надо сделать – проверить поддерживает ли ваш телевизор стандарт приема цифровых эфирных каналов – DVB-T2», — сообщил министр информационных технологий и связи края Сергей Федоров.

Он добавил, что до конца года у жителей края есть время определиться со способами дальнейшего просмотра телевидения. В этом им помогут консультанты Российской телевизионной и радиовещательной сети (ФГУП «РТРС»). Они проинформируют о способах приема цифрового эфирного телевидения, объяснят, как правильно выбрать и подключить приемное оборудование, а также о сроках запуска второго мультиплекса в населенных пунктах края

Альтернативой эфирного телевещания является кабельное, спутниковое и интерактивное телевидение. Сейчас в крае работает 25 операторов кабельного телевидения и четыре спутниковых оператора, предоставляя тем самым любому жителю края возможность смотреть телевизионные каналы.

За информацией жители края могут обратиться по телефону круглосуточной федеральной «горячей линии» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» — 8 (800) 220-20-02 (звонок по России бесплатный). В Хабаровском крае также работает Центр консультационной поддержки – 8 (4212) 40-44-04 (понедельник — пятница с 8.00 до 17.00).

Напомним, развитие цифрового вещания на территории России осуществляется в соответствии с утвержденной в 2009 году Правительством РФ федеральной целевой программой, рассчитанной до 2018 года. Это крупнейший проект в мире подобного рода. Хабаровский край стал первым субъектом страны, в котором были запущены передатчики эфирного наземного цифрового телевидения.