Жители края могут помочь школьникам из малоимущих семей

В Хабаровском крае стартовала благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Ее организаторами выступают министерство социальной защиты населения края, министерство образования и науки края, а также Хабаровское краевое отделение Российского детского фонда. Цель проекта – в преддверии нового учебного года оказать поддержку семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве социальной защиты края, акция продлится до 30 сентября. В рамках благотворительного марафона все желающие могут принести в пункты сбора в учреждениях соцзащиты населения и образовательных организациях школьную и спортивную форму, одежду и обувь, рюкзаки, канцелярские принадлежности и наборы для творчества.

«Такое благотворительное мероприятие дает возможность объединить наши усилия для общего большого доброго дела. Как показывает практика прошлых лет, у нас много неравнодушных и отзывчивых людей, готовых прийти на помощь. В прошлом году акция помогла собрать в школу почти 19,5 тысяч детей», — отметила начальник отдела по проблемам семьи и детей министерства социальной защиты края Наталья Меньшикова.

В рамках благотворительного проекта семьи, испытывающие материальные трудности, могут обратиться за помощью в краевые учреждения социального обслуживания и центры соцподдержки населения. Их адреса указаны на сайте министерства соцзащиты населения края. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (4212) 32-62-49. Звонки принимаются в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).