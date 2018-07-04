Более 800 жителей края состоят в рядах добровольной пожарной охраны

В Хабаровском крае продолжается реализация федерального закона о добровольной пожарной охране. Перспективы развития движения в районах обсудили на заседании общественного совета при комитете Правительства края по гражданской защите.

На сегодняшний день в регионе действует 4 общественных учреждения ДПО, которыми в 146 населенных пунктах созданы территориальные подразделения общей численностью 812 человек. Только за последние 6 месяцев текущего года при участии добровольцев в регионе было потушено 70 пожаров.

«Процесс создания народных пожарных дружин в крае идет активно. Для этого Правительством региона реализуется целый ряд мер поддержки деятельности таких объединений. В частности проводится личное обязательное страхование жизни и здоровья добровольных пожарных, предоставляется разовая денежная выплата — в 2015 году ее размер был увеличен с 2 до 10 тыс. рублей на человека. Особое внимание уделяется обновлению материально-технической базы ДПО. Так, с 2012 по 2017 годы за счет средств краевого бюджета для добровольных формирований были приобретены боевая одежда, мотопомпы, лесные огнетушители, пожарные емкости для воды и другое необходимое пожарно-техническое вооружение», — отметили в комитете.

Также общественники обсудили вопрос подготовки новобранцев, вступивших в ряды добровольных пожарных. Сейчас готовятся документы для создания учебного пункта на базе общественного учреждения пожарной охраны в районе им. Лазо. В свою очередь члены совета прорабатывали такой вариант обучения, при котором теоретическую часть подготовки возможно было бы пройти дистанционно, а практическую часть — в ближайшей пожарной части.

Отметим, работа по созданию формирований ДПО в муниципальных образованиях края продолжается согласно перспективному плану, рассчитанному до 2020 года. За последний год два таких формирования появились в поселке Тумнин и селе Уська-Орочское Ванинского района. В них вступили 17 человек.