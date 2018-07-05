Более 100 заявок подано на участие в фестивале мороженого

В министерстве торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края продолжают принимать заявки от предпринимателей для участия в фестивале мороженого, который впервые пройдет в Хабаровске в августе. На сегодняшний день участие в фестивале подтвердили десятки производителей мороженого, кондитерских изделий, меда, варенья, дальневосточного чая. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Прием заявок продлится до 23 июля. Предпринимателям необходимо заполнить анкету и отправить ее на электронную почту: nashvybor27@gmail.com. Также с 9 июля откроется онлайн-регистрация на официальном сайте проекта – https://nashvybor27.ru/.

4-5 августа на набережной появится город «Мороженск» с тематическими зонами – район сказок, район храбрецов с батутами и полосой препятствий, район пенной речки, где пена выдувается гигантской пушкой. В городе есть свой мэр, а также валюта – ледышки. На них можно приобрести сладости, поучаствовать в различных мастер-классах. Главными гостями фестиваля станут дети, в том числе ребята из детских домов, школ-интернатов, дети с ограниченными возможностями здоровья.

На территории набережной будут работать ресторанные дворики – владельцы заведений, кроме основного меню, разработают детское, а также придумают блюдо «Наш выбор 27» из местных продуктов. К участию приглашены и креативные предприниматели, которые разместят экспоместа на территории творческого маркета под открытым небом.

В первый день фестиваля организаторы намерены установить рекорд России в номинации «самое массовое угощение морсом». Планируется раздать бесплатно 10 тысяч порций дальневосточного напитка «Кусун», в основе которого – дикоросы. Специально для установки рекорда России изготовлена огромная емкость, объемом 12 тонн.

Во второй день фестиваля центральным событием станет появление на набережной настоящего вертолета. В нем прилетит волшебник, который подарит детям шесть тысяч порций эскимо.