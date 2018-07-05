В крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей

В октябре в Хабаровске состоится III Дальневосточный форум предпринимателей. В Правительстве края началась активная подготовка к масштабному деловому событию, главный посыл которого «Перспективы бизнеса в центрах экономического роста». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В рамках подготовки в хабаровском коворкинг-центре «Точка кипения» состоялась встреча, на которой организаторы совместно с представителями бизнес-структур, финансовых и образовательных институтов, общественных объединений обсудили основные направления, а также определились с форматом ключевых мероприятий форума. Ожидается, что в этом году участниками деловой программы станут около двух тысяч человек. Приглашения направлены в 44 региона страны.

Отмечалось, что в этом году работа форума продлится четыре дня, с 10 по 13 октября. Его основными площадками станут Городской дворец культуры и Дом официальных приемов Правительства края. В различных форматах участникам предстоит обсудить: цифровую экономику, вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, совершенствования контрольно-надзорной деятельности и ряд других.

Так, согласно проекту программы, нулевой день форума будет посвящен достаточно новому для бизнеса направлению — социальному предпринимательству. Это особый вид деятельности, находящийся на пересечении благотворительности и бизнеса. 11 октября основным мероприятием станет открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-успех», в рамках которого состоится презентация лучших идей и бизнес-проектов в нескольких номинациях.

«На 12 число запланирована пленарная дискуссия, а также ключевые сессии и круглые столы. В последний день пройдут презентации, тренинги и мастер-классы. В этом году основной акцент форума – его практическая значимость, как для предпринимателей, так и для представителей власти и контролирующих органов», — отметил заместитель министра экономического развития края – начальник управления формирования региональной политики улучшения делового климата Юрий Рыбко.

Нововведением, по его словам, станет запуск мобильного приложения для электронного нетворкинга. Это повысит интерактивность и информированность участников о событиях бизнес площадки, оперативность общения. Кроме того, начал работу официальный сайт двфорум.рф, где размещается актуальная информация о подготовке к мероприятию, а с 20 июля стартует регистрация участников.