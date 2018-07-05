Увидеть историю России в фотографиях смогут хабаровчане

В Хабаровске в галерее им. Федотова открылась выставка фотографий российских и советских лауреатов World Press Photo 1955 – 2014. Это один из самых масштабных и грандиозных выставочных проектов России. На фотоснимках, сделанных ведущими отечественными фоторепортерами, представлены памятные события и значимые лица нашей страны за последние 60 лет. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Экспозиция состоит более чем из 600 фотографий 120 авторов и привезена в Хабаровск в рамках благотворительного проекта «Поколение М». Выставка побывала в 12 городах России. Хабаровск стал первым городом Дальнего Востока, где представлена уникальная коллекция. Вход для всех желающих свободный.

«Поколение М» – успешный пример проекта социальной ответственности бизнеса, который обеспечивает доступ к творческому образованию для молодежи, независимо от места проживания. А нам с вами позволяет увидеть работы признанных мастеров своего дела», – отметил заместитель министра информационных технологий и связи Хабаровского края Дмитрий Стремилов.

Напомним, в июне в рамках «Поколения М» в Хабаровске прошел региональный этап Всероссийского конкурса юных фотографов, а также состоялись 2 мастер-класса от известных наставников проекта – Бориса Мурадова и Александра Лыскина.