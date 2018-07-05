В Хабаровском крае снизилась активность клещей

За последние три недели в Хабаровском крае отмечается существенное снижение активности клещей. Так, по данным министерства здравоохранения края, с 25 июня по 1 июля к врачам обратилось 259 человек, в том числе 102 ребенка, в то время как с 4 по 10 июня в регионе было зарегистрировано 600 пострадавших от укуса, из них 188 детей.

Всего с начала года случаи присасывания клещей были зафиксированы в 17 из 19 муниципальных образований края. В медучреждения обратилось свыше пяти тысяч жителей региона, в том числе почти две тысячи детей. Экстренную профилактику иммуноглобулином получили более 2,5 тысяч человек. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На сегодняшний день диагноз «клещевой вирусный энцефалит» лабораторно подтвержден у трех человек – у взрослого и двух детей. Еще два ребенка состоят на учете с подозрением на заболевание. На госпитализации в Детской краевой клинической больнице находится один ребенок.

По информации Управления Роспротребнадзора по Хабаровскому краю, на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 2356 экземпляров клещей, вирусоформность клещей составила – 1,3 процентов (30 экземпляров), что на уровне средних многолетних показателей. Также в крае продолжаются акарицидные обработки территорий. На сегодняшний день обработано 1944,3 гектаров (119,5 процентов от плана).

Несмотря на снижение активности клещей в Хабаровском крае, специалисты министерства здравоохранения и Роспотребнадзора напоминают жителям региона о необходимости дальнейшего соблюдения мер предосторожности при посещении лесопарковых зон. Для предотвращения присасывания клещей рекомендуется применять репелленты, использовать защитную одежду. Она должна быть однотонной и светлой, это значительно облегчает обнаружение клеща.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. В случае присасывания клеща следует обратиться в медицинскую организацию по месту жительства или в травмпункт, где окажут квалифицированную помощь. Телефон «горячей линии» министерства здравоохранения края: 8 (4212) 40-22-01.