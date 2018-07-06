Представители народной дружины Правительства края получили награды

В Хабаровске наградили представителей народной дружины Правительства края «Правопорядок». Почетные грамоты и благодарности начальника Управления МВД России по Хабаровску за высокие достижения в охране общественного порядка получили 12 человек. С отличными результатами народных дружинников поздравил заместитель Председателя Правительства края по вопросам безопасности Иван Ильц. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Народная дружина «Правопорядок» была образована в январе этого года. В нее вошли 47 сотрудников аппарата Губернатора и Правительства края. В свободное от основной работы время они вместе с сотрудниками городской полиции следят за общественным порядком в парковой зоне набережной Амура, а также на Комсомольской площади и площади «Город воинской славы».

«Несмотря на то, что с момента образования дружины прошло немного времени, мы можем с уверенностью сказать, что она прошла этап становления и на сегодняшний день является частью системы обеспечения общественного порядка в Хабаровске. Только за три месяца работы при ее участии было пресечено 11 административных правонарушений. Также народные дружинники обеспечивали общественный порядок во время праздничных мероприятий 1 мая и выставки-ярмарки «Наш выбор 27», — отметил Иван Ильц.

Он также подчеркнул, что жители региона стали проявлять больший интерес к охране общественного порядка и чаще вступать в ряды народных дружинников. Только с начала года в регионе уже создано четыре народные дружины общей численностью 73 человека.

Всего на сегодняшний день в краевой реестр включено 150 народных дружин, сформированных в 119 из 216 городских и сельских поселениях региона. В них состоят более 1400 человек. Штабы по координации деятельности народных дружин и организации их взаимодействия с органами местного самоуправления и полицией штабы созданы Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, в Бикинском, Вяземском, Аяно-Майском и имени Лазо районах.

В прошлом году при участии добровольцев было пресечено более 1288 административных правонарушений и 27 преступлений, из незаконного оборота изъято 2257,7 литров спиртосодержащей продукции. За пять месяцев этого года народные дружинники совместно с сотрудниками полиции провели 1153 рейдовых мероприятий, в ходе которых удалось предотвратить 308 административных правонарушений и 12 преступлений.