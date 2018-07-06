Праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности пройдут в Хабаровском крае

День семьи, любви и верности отпразднуют в Хабаровском крае. Он отмечается 8 июля в память святых Петра и Февронии, которые в православной традиции являются покровителями семьи и брака. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как сообщили в управлении по вопросам семейной политики и социального развития Губернатора и Правительства края, в преддверии этого дня в регионе пройдет ряд праздничных мероприятий. Так, в городах и районах будут организованы парады детских колясок, ползунковые забеги для малышей, концерты, парады молодых семей, спектакли, игровые программы, выставки детских рисунков, фотоконкурсы, музейные праздники и мастер-классы. Также традиционно интерес ко Дню семьи, любви и верности проявят влюблённые. В канун праздника свой брак официально зарегистрируют 133 пары.

В краевой столице основные мероприятия развернутся 7 июля. В 10.00 начнется празднование в сквере семьи, любви и верности на набережной Амура. Гостей события ждет концерт в режиме non-stop, ярмарка декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, плетение венков из ромашек. В 12.00 на сцене набережной состоится торжественное чествование семейной пары, которая прожила в мире и согласии более полувека. В этом году комплект наград «За любовь и верность», выделенный фондом социально-культурных инициатив под руководством С.В. Медведевой, будет вручена супругам Барановым. Эта пара прожила в браке 56 лет. Они активно участвуют в общественной деятельности, международных, всероссийских, краевых и городских мероприятиях и выставках. Вечером в 17:00 начнется краевой фестиваль художественных ремесел и фольклора народов Хабаровского края «Мы — россияне». Его участниками станут известные танцевальные коллективы, представляющие разные культуры и национальности Дальнего Востока.

8 июля в 18.00 на территории Хабаровского краевого парка им. Н.Н. Муравьёва-Амурского состоится концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. Перед зрителями выступит концертная бригада «Вперед Россия» и творческие коллективы Центра работы с населением «Единство». Еще один праздничный концерт состоится в 19.00 в парковой зоне стадиона им. В.И. Ленина на набережной Амура. Хедлайнером вечера станет кавер-группа XXL, солист-шоумен, ведущий Большой Макс.

Завершатся праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, торжественным приемом семей, которые прожили более 25-ти лет в законном браке и достойно воспитали детей. Он пройдет 11 июля в 15.00 в Доме официальных приемов Правительства края. 15 супружеским парам будут вручены медали «За любовь и верность».

«Всего медалями «За любовь и верность» в своих городах и районах будут награждены 80 супружеских пар. Из них 38 семей уже сыграли «золотую» свадьбу», — отметили в управлении.