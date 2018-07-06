Бесплатный доступ в интернет получили жители 29 малонаселенных пунктов края

В Хабаровском крае продолжается реализация крупномасштабного федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». В его рамках в малонаселенных пунктах, где проживают от 250 до 500 человек, открываются коллективные точки доступа Wi-Fi. Как рассказали в министерстве информационных технологий и связи края, на сегодняшний день бесплатный доступ в интернет уже получили 29 отдаленных сел и поселков.

«Одно из направлений работы Правительства края – это обеспечение жителей края современными услугами связи. Проект по устранению цифрового неравенства реализуется на основе государственно-частного партнерства. Оператором универсального обслуживания выступает ПАО «Ростелеком». Используя собственные смартфоны, планшеты, ноутбуки жителям сел и поселков получают доступ к неограниченному числу информации в сети Интернет, а также возможность оформить государственные и муниципальные услуги в электронном виде», – отметил заместитель министра информационных технологий и связи края Дмитрий Стремилов.

Он также сообщил, что всего по федеральному проекту точки доступа к сети Интернет на скорости не менее 10 Мбит/с будут запущены в 56 селах и поселках региона. В каждом населенном пункте устанавливается железобетонная опора и точка Wi-Fi доступа, которая обеспечивает круговое покрытие радиусом до 100 метров на открытой местности. Объекты с интернет-оборудованием размещаются в центре сел, чтобы в зоне уверенного приема сигнала оказались общественно-значимые объекты: школы, библиотеки, сельские администрации.

Напомним, задача по устранению цифрового неравенства между жителями городского и сельского населения была поставлена в федеральном законе «О связи», который 3 февраля 2014 года подписал Президент Владимир Путин. В прошлом месяце глава государства поручил расширить федеральную программу, включив в нее населенные пункты, где живет 100 и более человек. Там также должны будут установить точки доступа Wi-Fi.