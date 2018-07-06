Школьники Комсомольска-на-Амуре и Солнечного района отправились в шлюпочный поход

В ежегодный историко-патриотический шлюпочный поход «Парус Отечества» оправились сегодня школьники Комсомольска-на-Амуре и Солнечного района. В этом году он посвящен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и 80-летию Хабаровского края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в комитете по молодежной политике Правительства края, в походе принимают участие 36 детей. Это воспитанники Клуба юных моряков «Алые паруса» детско-юношеского центра «Дземги» в Комсомольске-на-Амуре и спортивных секций Солнечного муниципального района. Десять из них отправились в дальнее плавание впервые.

Юные моряки в сопровождении пяти опытных инструкторов и руководителя клуба «Алые паруса» Андрея Хисматуллина проследуют по маршруту: Комсомольск-на-Амуре — село Казакевичево — Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Путь длиной в 405 километров они преодолеют на трех 13-ти местных ялах. В рамках похода ребята закрепят начальную теоретическую подготовку будущих моряков, освоят навыки судовождения, проверят свою физическую и психологическую подготовку, а также посетят местные достопримечательности.

Свою первую остановку мореплаватели совершат в селе Казакевичево, где посетят военные корабли Амурской флотилии, погранзаставу имени Богданова, часовню мученика Евгения и краеведческий музей. После они отправятся на о. Большой Уссурийский, а затем в Хабаровск. Домой участники похода планируют вернутся 29 июля.