20 автомобильных дорог отремонтировано в Хабаровском крае

Первые итоги реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году подвели в регионе. За два месяца отремонтировано 20 дорог: три в Хабаровском муниципальном районе и еще 17 – в краевой столице.

Как отметили в министерстве промышленности и транспорта края, в нормативное состояние приведены около 40 км дорожного полотна. В том числе завершены работы на хабаровских улицах – Автобусная, Ульяновская, Краснодарская, Майская, Архиповская, продолжается реконструкция на Краснореченской. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Выполнение подрядных работ составляет 20 процентов от плана на год. Объем финансирования выполненных работ составляет около 355 млн рублей. Продолжаются работы на 41 объекте Хабаровской агломерации, — сообщил начальник управления дорожной деятельности и автомобильного транспорта краевого министерства Павел Андрюшко.

Он также напомнил, что в этом году планируется отремонтировать 107 дорожных объектов. В нормативное состояние будет приведено 114 км дорог, это в два раза больше, чем в 2017 году. В 2018 году на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» за счет всех бюджетов планируется направить 1,8 млрд рублей.

Ход и качество выполненных работ проверяют Общественные контролеры приоритетного проекта. В ходе объездов оценивается состояние дорожного полотна, установка бордюров, нанесение новой разметки, а также контролеры интересуются мнением жителей. Граждане отмечают, что после ремонта передвигаться по улицам стало комфортнее и безопаснее, как автомобилистам, так и пешеходам.