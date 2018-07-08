Три новых предприятия запущены в свободном порту Владивосток

Выпускать современные виды упаковки, клейких лент и оказывать услуги в сфере строительства начинают новые резиденты свободного порта, которые рассчитывают вложить в реализацию собственных проектов около 49,5 млн рублей и создать более 1120 рабочих мест.

Производство по выпуску ретортных (консервных) пакетов, предназначенных для упаковки различных продуктов питания, требующих длительного срока хранения, запустила во Владивостоке компания «Пасифик Реал Пэкэдж». Основными партнерами резидента станут юридические лица, занимающиеся переработкой пищевой продукции.

«При изготовлении упаковки будем использовать многослойные высоко-барьерные комбинированные пленочные структуры, которые способны создавать такие же условия хранения и, соответственно, сроки реализации пищевых продуктов, как стандартные жестяные и стеклянные банки, — рассказывает директор ООО «Пасифик Реал Пэкэдж» Евгений Цветов. – Сырье закупаем у российских и корейских компаний с многолетним опытом работы на рынке производства упаковки и упаковочных материалов».

Для изготовления ретортных пакетов приобретено и протестировано импортное оборудование, будет действовать производственная лаборатория контроля готовой продукции. Впоследствии планируется ряд мероприятий по приведению производства к нормам международного стандарта в области Систем менеджмента качества.

В числе главных преимуществ продукции резидента СПВ — сокращение времени термической стерилизации продуктов до двух раз, возможность разогрева содержимого в СВЧ-печи и варки в кипящей воде, а также экономия на доставке упакованной продукции, по сравнению с использованием стандартной консервной тары.

ООО «ТРИМ» готов приступить к выпуску 12 разновидностей малярной ленты и прозрачного скотча — расходных материалов, которые широко используются практически во всех строительных проектах.

«На сегодняшний день, — утверждает генеральный директор Максим Барамович, — основными поставщиками на рынке являются китайские производители. Наш проект по созданию во Владивостоке производства малярной ленты и прозрачного скотча призван обеспечить выпуск качественной продукции по индивидуальным заказам потребителя и ускорить процесс поставки».

К старту производственного процесса все готово — приобретены необходимые станки, которые будут обеспечивать перемотку и нарезку бобин с лентой, картонных гильз, чуть позже будет закуплен погрузчик.

Услуги в сфере строительства предоставляет ООО «Дальневосточная Международная Инженерная Компания». Главная цель проекта резидента СПВ, к реализации которого привлечены китайские предприниматели, — участие в значительных инвестиционных проектах на территории Приморского края.

«В последнее время объемы строительства на Дальнем Востоке заметно снизились, и крупные азиатские компании в этой сфере деятельность не ведут, хотя строительный рынок КНР – один из наиболее развитых в мире. Мы хотим использовать имеющиеся возможности и восполнить этот пробел», — пояснил генеральный директор ООО «ДВМИК» Мо Жобинь.

Для полноценной деятельности приобретено собственное оборудование – башенные краны, бетононасосы и иная техника, которая уже применяется в строительстве развлекательного центра и казино в игорной зоне «Приморье».

«У нас много экономических схем и эффектов, — отмечает генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов. — Но людей интересуют простые вещи: реализованные проекты и созданные рабочие места. Каждый резидент, который помогает региону развиваться ускоренными темпами, должен получить качественную услугу, чтобы реализовать свой проект».

Напомним, сегодня на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток уже введено в эксплуатацию 121 предприятие: 67 инвестиционных проектов реализовали резиденты СПВ и 54 – резиденты ТОР. В общей сложности в настоящее время

АО «КРДВ» взаимодействует с 1070 инвесторами, инвестиционный портфель которых суммарно превышает 2,7 трлн рублей. В результате реализации проектов и появления новых производств на Дальнем Востоке появится около 100 000 рабочих мест.