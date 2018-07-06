Комитет Госдумы поддерживает обнуление НДС для авиаперевозок на Дальний Восток

Комитет Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока рекомендовал рассмотреть в первом чтении законопроект об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость услуг по внутренним воздушным перевозкам в регионы Дальнего Востока.

«Предлагаемая законопроектом мера положительным образом скажется на ценообразовании услуг, связанных с осуществлением воздушных перевозок пассажиров из Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении», – подчеркнул председатель комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Речь идет о проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 164 Налогового кодекса Российской Федерации (об установлении ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов в отношении операций по реализации услуг по отдельным внутренним воздушным перевозкам)». Законопроект был разработан во исполнение решений по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, состоявшегося 28 ноября прошлого года. С инициативой отменить НДС для дальневосточных рейсов выступило Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Законопроектом предлагается установить ставку НДС в размере 0 процентов в отношении операций по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположен на территории Дальневосточного федерального округа.

Согласно действующему законодательству, операции по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам подлежат обложению НДС по ставке в размере 10 процентов. Исключение составляют только услуги по внутренним перелётам в случаях, когда пункт отправления или пункт назначения расположен на территории Крыма, Севастополя и Калининградской области. В этих случаях ставка НДС составляет 0 процентов.