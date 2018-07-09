В сельских населенных пунктах Хабаровского края появятся старосты

Учредить институт старост планируется в сельских поселениях Хабаровского края. Соответствующий законопроект, инициированный Губернатором Вячеславом Шпортом, рассмотрели на очередном заседании постоянного комитета Законодательной Думы края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Законопроектом предлагается дополнить действующий закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае» статьей 9.1., определяющей правовой статус старосты сельского населенного пункта в соответствии с федеральным законодательством.

Так, изменения позволят органам местного самоуправления края с учетом местных традиций и финансовых возможностей бюджетов самим устанавливать в своих уставах и нормативных актах, дополнительные полномочия и права сельского старосты. Также согласно законопроекту органы местного самоуправления могут сами определять размер материального стимулирования старосты и возмещения ему расходов, связанных с осуществлением его деятельности.

Принятие закона позволит создать дополнительные условия для развития местного самоуправления в крае при решении вопросов местного значения в сельских населенных пунктах, расположенных в поселениях или на межселенной территории.

Ранее нормативной основы деятельности старост на федеральном уровне не было. С принятием закона в апреле этого года, которым внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления, определены общие принципы организации института старост сельских населенных пунктов.

На сегодняшний день в Хабаровском крае насчитывается 221 населенный пункт, в которых отсутствуют органы местного самоуправления. До настоящего времени институт старост сельских населенных пунктов не функционировал, в отдельных селах работали местные активисты. Но массового распространения такая практика не получила.

Члены комитета отметили, что законопроект сформирует правовую основу для учреждения в Хабаровском крае института сельских старост, но вводить эти должности повсеместно не обязывает. Каждое муниципальное образование вправе принимать соответствующее решение самостоятельно. По итогам заседания Законодательной Думе Хабаровского края рекомендовано принять этот законопроект в первом чтении.