Хабаровские корабелы проведут работы по восстановлению памятника «Бронекатер 302»

Министерство промышленности и транспорта края поддержало инициативу по восстановлению монумента «Бронекатер 302». С таким обращением выступило Хабаровское общество охраны памятников истории и культуры. Специалисты АО «179 судоремонтный завод», АО «Хабаровский судостроительный завод» подтвердили готовность провести необходимые ремонтные работы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как напомнили в ведомстве, памятник был установлен в Хабаровске к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Корабль является участником боевых действий, прошел по рекам Березина, Припять, Западный Буг, Висла, Одер, Шпрее. Участвовал в Берлинской операции. С 1969 года бронекатер защищал дальневосточные рубежи на реке Амур в связи с событиями на острове Даманский.

Проблема в том, что памятник до сих пор не стоит на балансе в крае, либо в муниципалитете, и, соответственно, не имеет комплексной поддержки по сохранению и содержанию. Планируется, что к проекту по восстановлению мемориала будет привлечена молодежь, исполнительные и законодательные органы власти, общественность.

«Обсуждению целесообразность восстановления памятника не подлежит. Ответ очевиден, — подчеркнул заместитель министра промышленности и транспорта края по инфраструктурным проектам Богдан Мусянович. — Наша задача дать памятнику вторую жизнь на законных основаниях с проведением его комплексного ремонта и благоустройства территории. Близятся знаменательные даты: 110-летие Краснознаменной Амурской флотилии, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне».