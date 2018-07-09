Сегодня в Хабаровске Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов провел совещание по исполнению Плана социального развития центров экономического роста края. Это агломерация «Комсомольск-на-Амуре – Амурск – Солнечный», Хабаровская агломерация, Николаевский, Верхнебуреинский центры развития, Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел, где в ближайшие три года запланировано строительство и реконструкция ряда социальных объектов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В работе принял участие Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Открывая заседание Александр Козлов сообщил, что распоряжением Правительства РФ на ближайшие три года определены объемы софинансирования на строительство 191 объекта.

«В рамках рабочей поездки мы оцениваем подготовительную работу в дальневосточных субъектах. Хабаровский край полностью готов к большой стройке. Краевые власти учли потребности жителей в новых социальных объектах и активно работают над реализацией намеченных планов. В ближайшее время будут определены подрядчики, которые приступят к работам. За графиком выполнения будем следить самым тщательным образом. Для этого будем использовать различные формы контроля, в том числе — видеонаблюдение», — сказал Александр Козлов.

Отмечалось, что Хабаровский край в течение трех лет получит 11,2 млрд рублей. На 2018 год для региона выделено около 2,6 млрд.

Средства пойдут на финансирование 10 проектов. В их числе — строительство противотуберкулезного диспансера и центра единоборств «Самбо» в Хабаровске, межрайонного онкологического диспансера и станции скорой медицинской помощи в Комсомольске-на-Амуре, лечебного корпуса центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре, плавательного бассейна в поселке Чегдомын, реконструкция дорожной сети в Комсомольске-на-Амуре. Также планируется создание транспортной и энергетической инфраструктуры для новых поселений по программе «дальневосточный гектар».

«Наша инициатива о поддержке социальных строек на Дальнем Востоке была услышана и реализована в кратчайшие сроки. Для Хабаровского края это отличная возможность реализовать ряд важнейших социальных проектов, которые требуют больших вложений. Кроме того, поддержка федерального центра позволит уменьшить нагрузку на краевой бюджет. А сэкономленные деньги будем направлять на другие социальные проекты», — сказал Вячеслав Шпорт.

В рамках рабочей поездки в Хабаровский край Александр Козлов также оценил потенциал территорий опережающего социально-экономического развития. Он осмотрел ход работ по строительству объектов энергетики, водоснабжения и водоотведения на площадках «Ракитное» и «Авангард» ТОСЭР «Хабаровск».

Напомним, что вопросы, связанные с комплексным развитием регионов Дальнего Востока стали главной темой заседания Президиума Госсовета, которое провел Президент России Владимир Путин в сентябре прошлого года во Владивостоке.