Жителей края приглашают стать общественными инспекторами по охране окружающей среды

В министерстве природных ресурсов края объявили о наборе общественных инспекторов по охране окружающей среды. Стать ими могут все желающие жители края, достигшие 18-летнего возраста. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в ведомстве, главная задача общественного экологического инспектора – оказание содействия в государственном экологическом надзоре на добровольной и безвозмездной основе. Добровольцы с помощью фото и видео будут фиксировать нарушения в области охраны окружающей среды и направлять их в министерство природных ресурсов края для принятия дальнейших мер. Также общественники смогут обращаться в органы государственной власти и местного самоуправления за информацией, необходимой для проведения экологического надзора, содействовать реализации государственных программ по охране объектов животного мира и среды их обитания, участвовать в работе по экологическому просвещению населения.

Чтобы стать общественным инспектором, необходимо подать заявление в произвольной форме в министерство природных ресурсов края, где указать фамилию, имя и отчество, адрес места жительства, сведения о документе, удостоверяющем личность (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения), контактные данные и согласие на обработку персональных данных. К заявлению прилагаются две фотографии размером 3 x 4 см. и копии документа, удостоверяющего личность, и документа об образовании и (или) квалификации.

Специально созданная комиссия проведет с кандидатами собеседование на знание основ экологии и законодательства в области охраны окружающей среды. Успешно прошедшие его получат удостоверение общественного инспектора по охране окружающей среды.

Напомним, что с 1 января 2017 года в России вступили в силу изменения в федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов, устанавливающие единый порядок организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды. До этого в Хабаровском крае, начиная с 2013 года, работа инспекторов регулировалась региональным законом. За это время общественники оказали реальную помощь в профилактике и выявлении экологических правонарушений. Так, например, только в Хабаровске благодаря общественному проекту «Экопатруль» в 2015 году было выявлено свыше 50 правонарушений, касающихся несанкционированных свалок, рубки деревьев, сжигания отходов, парковки с нарушением правил благоустройства. Виновные были привлечены к административной ответственности.