Почти 300 вылетов совершили за полгода вертолеты санавиации в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается реализация федерального проекта по развитию санитарной авиации. В этом году на эти цели было выделено более 150 миллионов рублей, из них почти 120 миллионов рублей составили средства из федерального бюджета. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве здравоохранения края, за счет федерального финансирования за прошедшие полгода вертолеты санавиации совершили 112 вылетов для госпитализации пациентов по экстренным показаниям. Эвакуировано 190 человек, в том числе 27 детей. Большинство транспортированных – пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и травмами, а также беременные женщины и новорожденные дети с патологией. Всего за счет средств всех бюджетов за полгода осуществлено 294 вылета, эвакуировано 582 человека, из них 87 детей.

Сегодня в крае базируются четыре вертолета санавиации – в Хабаровске, Николаевске-на-Амуре и Охотске. Напомним, что в рамках реализации федерального проекта в январе этого года в регион поступил новый вертолет МИ-8 АМТ. В нем есть все необходимое медицинское оборудование — кислородный редуктор, аппараты искусственной вентиляции лёгких, кардиомониторы. Приборы позволяют оказывать помощь сразу двум пациентами, проводить неотложные процедуры по реанимации.

Также за счет выделенных средств приведена в порядок вертолетная площадка в селе Троицкое Нанайского района. Сегодня она полностью соответствует требованиям федеральных авиационных правил. Еще несколько мест для посадки вертолета были оборудованы на трассе Лидога – Ванино во время строительства автодороги. В этом году планируется начать строительство круглосуточной вертолетной площадки в Комсомольске-на-Амуре на территории городской больницы № 2. На эти цели выделено 35 млн рублей.

Напомним, федеральный проект по развитию санитарной авиации реализуется во исполнение задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию. Главная цель — увеличение числа пациентов, эвакуированных по экстренным показаниям в течение первых суток для снижения смертности от социально-значимых заболеваний, в первую очередь, от инфарктов и инсультов. Хабаровский край — один из 34 регионов страны, где в рамках реализации приоритетного проекта, вылеты вертолетов для госпитализации пациентов по экстренным показаниям на 90 процентов финансируются из федерального бюджета.