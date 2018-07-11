Краевым материнским капиталом распорядились уже более 7 700 семей

Более 20 тысяч многодетных семей оформили краевой материнский (семейный) капитал. Рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку от региональных властей в размере 200 тысяч рублей могут семьи, где родился или был усыновлен третий ребенок и последующие дети. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как отметили в министерстве социальной защиты населения края, в подтверждении права на материнский капитал выдается гарантийное письмо. На сегодняшний день сертификатом распорядились 7752 семьи. Расходы краевого бюджета составили 1,4 миллиарда рублей.

Как и прежде, основное направление использования семейного капитала – улучшение жилищных условий. На приобретение жилья или погашение ипотечных кредитов гарантийные письма направила 6081 семья. С этого года направление «улучшение жилищных условий» расширено. Теперь на средства капитала можно провести газификацию жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности.

«Также средства могут быть использованы на получение образования ребенком – этим правом воспользовались 540 семей, и оплату медицинских услуг для родителей и детей – данное направление выбрали 1127 семей. В этих случаях использовать гарантийные письма семьи могут только по достижению ребёнком двухлетнего возраста», — подчеркнули в министерстве.

Там также напомнили, что краевой семейный капитал оформляется с 2011 года. Его размер – один из самых высоких в стране. С момента введения регионально материнского капитала количество многодетных семей в крае выросло в два раза.