Арбузы и дыни выращивают на приморских «дальневосточных гектарах»

Житель села Вольно-Надеждинское Приморского края Михаил Марков оформил на себя и членов семьи 13 «дальневосточных гектаров». На полученной земле они организовали выращивание овощей и бахчевых культур.

«Я вернулся из Москвы с целью открыть свое дело в родном Приморском крае. Экономика показывает, что ведение небольшого хозяйственного бизнеса – актуальный вид деятельности сегодня на фоне дорожающего импорта», — рассказал получатель «дальневосточного гектара» Михаил Марков. «Более того, рынок требует натуральной продукции. «Гектары» мы осваиваем уже второй год – за предыдущий сезон удалось вырастить около 15 тонн картофеля. Кроме того, мы получили урожай бахчевых — 12 тонн арбузов и 5 тонн дыни. А ведь это было лишь самое начало!».

По его словам, первый год оказался для предприятия недостаточно хорош, так как не успели приобрести спецтехнику. Кроме того, не хватало и рабочих рук для сбора урожая. В этом сезоне учтены ошибки старта, а с расширением дела планируется нанимать работников на сбор урожая. «Я вижу главную сложность даже не в выращивании и реализации продукции, а в ее своевременном сборе и доставке. Сейчас мы прорабатываем логистику и рассматриваем возможность закупки новой техники. Еще один из возможных вариантов – продажа продукции «с поля» и билетов на самосбор. Наши «гектары» расположены всего в километре от населенного пункта, так что, я думаю, на эту опцию будет спрос», — рассказал он. «В этом году мы расширили обрабатываемую территорию до 7 гектаров, а в следующем — планируем выйти на 100% территории. К тому времени будет разработана собственная торговая марка и мы выйдем на рынки Владивостока и Надеждинского района».

Михаил открыл аккаунт в социальной сети Инстаграм и публикует фотоистории об освоении «дальневосточных гектаров», а в перспективе планирует выйти и на продажи выращенной продукции. «Когда меня спрашивают о «дальневосточном гектаре», я предпочитаю отвечать фотографиями реально работающего проекта. Нет примера лучше, чем реальный опыт», — подчеркнул он.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. Участники программы «Дальневосточный гектар» могут воспользоваться государственными мерами поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте АРЧК ДВ. Здесь же размещенымодельные бизнес-планы, которые можно реализовать на своем «дальневосточном гектаре». После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.