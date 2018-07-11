Более 74 тысяч школьников края отдохнули в детских лагерях в первую смену

Отдохнуть в оздоровительных лагерях Хабаровского края в первый месяц летних каникул уже успели 74 180 детей. В этом году свои двери для школьников открыли 530 организаций — 21 загородный лагерь, 422 пришкольных лагеря, 41 палаточный и 46 труда и отдыха. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, большинство развлекательных и образовательных программ в период каникул в этом году посвящено юбилею Хабаровского края и Году добровольца в России. Школьники участвуют в викторинах, благотворительных акциях, посещают интересные мастер-классы, кружки и спортивные секции. Всего этим летом в Хабаровском крае на летние смены было реализовано 90 процентов путевок, что соответствует показателям за прошлый год.

В министерстве также отметили, что краевая межведомственная комиссия продолжает следить за контролем качества детского оздоровления и отдыха в регионе. Особое внимание члены комиссии уделяют вопросам соблюдения норм безопасности, качества питания, доступности медицинской помощи, проводят личный осмотр помещений и территорий. Также представители межведомственной комиссии беседуют с педагогами, делятся методическими рекомендациями по организации детского отдыха и узнают от самих ребят, как вкусно их кормят, и всем ли они довольны.