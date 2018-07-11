Резиденты ТОСЭР «Комсомольск» наращивают производство и строят новые цеха

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт побывали с рабочей поездкой в Солнечном районе и Комсомольске-на-Амуре. Они оценили ход реализации инвестиционных проектов на площадках ТОСЭР «Комсомольск», а также исполнение долгосрочного плана развития города Юности. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В ходе поездки Александр Козлов и Вячеслав Шпорт посетили горнолыжный центр «Холдоми», где продолжается реализация масштабного проекта по расширению возможностей курорта. Инвестор планирует в этом году завершить строительство системы искусственного оснежения и нового подъемника. Это позволит открыть сезон раньше, чем обычно – 20 октября. Компания, являясь резидентом ТОСЭР «Комсомольск», также получает инфраструктурную поддержку.

На других площадках ТОСЭР тоже продолжается активное строительство. Глава Минвостокразвития и Губернатор края побывали на площадке «Парус», где возводятся производственные помещения для резидентов. Их строит компания, управляющая индустриальным парком «Авангард» в Хабаровске. Цеха будут предоставляться комсомольским инвесторам по льготной арендной ставке. В новых помещениях разместятся предприятия по выпуску комплектующих для авиационной промышленности, а также ряд малых технологических компаний.

На еще одной площадке ТОСЭР – «Амурлитмаш» — производство уже успешно работает. Здесь разместился Инструментальный механический завод, который выпускает продукцию для железной дороги. Резидент ТОСЭР постоянной увеличивает поставки изделий в российские регионы. Александр Козлов и Вячеслав Шпорт также осмотрели производство кабельных систем для самолетов, которое наладила компания «Промтех-на-Амуре». Предприятие пока располагается в арендованном помещении и в ближайшее время начнет строительство собственного производственного комплекса на площадке «Парус».

В ходе поездки большое внимание было уделено объектам Долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Вячеслав Шпорт и Александр Козлов оценили ход строительства Инженерной школы, детского больничного комплекса, а также посетили городскую набережную, где продолжаются берегоукрепительные работы. Было отмечено, что на всех объектах удалось увеличить число рабочих и войти в графики. Первым крупным сдаточным объектом этого года станет Инженерная школа, строительство которой планируют закончить уже осенью.

В ходе поездки глава Минвостокразвития и Губернатор края также посетили цеха Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, филиала АО «ГСС», Амурского судостроительного завода. В завершении поездки состоялось совещание по развитию Комсомольской агломерации.