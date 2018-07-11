Современный молодежный многофункциональный центр появится в крае

Современный многофункциональный центр для активной молодежи и молодых семей появится на бывшей базе дома отдыха «Шарголь». Загородная база, ранее принадлежавшая Комсомольскому-на-Амуре авиационному заводу, закреплена за Краевым Домом молодежи. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Вячеслав Шпорт. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Будущее площадки в рамках стратегической проектной сессии обсудили представители молодежных объединений г. Комсомольска-на-Амуре, Амурского и Солнечного муниципальных районов края совместно с сотрудниками комитета по молодежной политике Правительства края и его подведомственных учреждений. По мнению участников, новый молодежный центр станет современным коворкинг-пространством. А организаторами его ландшафтных и инженерных составляющих, инициаторами наполнения различными творческими, образовательными и спортивными проектами будут молодые и активные люди края.

«Площадка «Город Юности» станет основной для проведения мероприятий отрасли молодежной политики. Здесь мы сможем тестировать пилотные проекты, проводить форумы и тематические слёты для молодежи. Сюда постараемся завести и новые проекты, в которых нуждается регион», — прокомментировал председатель комитета по молодежной политике Правительства края Евгений Демин.

Так, бывший Дом отдыха может стать местом развития и реализации молодежных проектов. Примеры таких идей уже имеются, в их числе задумка Кристины Кузнецовой, победительницы грантового конкурса Всероссийского молодежного образовательного форума «Амур». Девушка уже сегодня готова проводить на территории молодежного центра занятия по иппотерапии, организовывать детские и семейные конные прогулки, а в дальнейшем проводить контактные социальные смены для семей, имеющих детей с ограниченными физическими возможностями.

Обсуждения концепций развития центра продолжатся в августе. В «Городе Юности» соберутся лидеры молодежных организации и представители советов работающей молодежи градообразующих предприятий Комсомольска-на-Амуре. Первое краевое мероприятия центр примет в конце лета. Там пройдет Форум молодежи северных территорий Хабаровского края.