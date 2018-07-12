Паводковая ситуация в Хабаровском крае остается стабильной

Стабильная паводковая ситуация сохраняется на реках Хабаровского края. На большинстве рек края наблюдается маловодность, наводнений не прогнозируются.

«С начала июля в регионе наблюдался активный подъем уровня рек Кур и Тунгуска, что привело к затоплению поймы на глубину около 1,5 м. без ущерба населенным пунктам и объектам сельского хозяйства. Также наиболее интенсивные осадки прошли 9 и10 июля в бассейне Верхнего и Среднего Амура, в связи с чем наблюдался подъем воды на 30-50 см. в сутки без подтоплений населенных пунктов. Несмотря на это в большинстве рек края наблюдается маловодность», – сообщили в комитете Правительства Хабаровского края по гражданской защите. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На Амуре уровень воды у Хабаровска на сегодняшний день составляет 86 см, что значительно ниже уровня возникновения опасных явлений (600 см). В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 см.

В Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю отмечают, что в настоящее время в регионе массовый отдых у воды официально разрешен в шести местах. Это база отдыха «Белый парус» в районе с. Виноградовка, база отдыха «Аризона» в районе п. Березовка, пруды в парке «Северный» в Хабаровске, туристический комплекс «Заимка Плюснина», а также «Экопарк» у с. Воронежское. В Комсомольске-на-Амуре безопасно провести досуг на берегу реки можно в парке «Силинском». В других местах отдых у воды запрещен.