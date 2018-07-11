Технология Виды

Про футболиста из Хорватии и его эмоциональные крики. На самом деле на Домагоя Виду обиделись футболисты киевского «Динамо», где он играл примерно пять лет. За что?

Да все просто: Домагой Вида в пылу своих эмоций после победы над сборной России тупо сдал шалман киевских футболистов, а точнее, то ресторан «Белград», где они постоянно гужбанили. Это к его словам «гори Белград», то есть, пейте и вы ребята за нашу победу. Нормальное обращение к собутыльникам.

Что касается слов «Слава Украине», то здесь больше благодарность украинскому государству за то, что в своё время приютили хорватского хулигана, называется отмазали от срока за наезд в нетрезвом состоянии на пешехода… со смертельным исходом.

И зря украинские политики всё это так политизировали, и, как потом все начинают понимать, своими действиями насадили хорвата на кинжал янычара, кажется, в Турцию Домагой Вида собрался? Но там такое предательство не прощают, и они, османы, хорошо помнят, что территория Хорватии, когда то относилась к Османской империи, как Украина к Речи Посполитой.

А вот что касается России и лично Владимира Путина, то здесь интерес в том, чтобы чемпионом мира на территории России стала сборная Англии! Это будет просто супер!

Но, думаю, английские власти это понимают, и, приложат все усилия, чтобы этого не случилось.

Так что в речах Домагоя Виды нет ничего, что можно воспринимать против России.

И правильно сказал Станислав Черчесов, главный тренер сборной команды России: «Глупость одного не должна распространяться на всю команду». Чемпионат мира организует ФИФА, им и решать, как быть.

11 июля 2018 года.

Сергей Роща