Комитет Совета Федерации поддержал расширение механизма электронных виз на Дальнем Востоке

Комитет Совета Федерации по международным делам одобрил рассмотрение на заседании Совета Федерации закона о распространении упрощенного порядка въезда иностранных граждан по электронным визам на технически оснащенные аэропорты Дальнего Востока.

«В прошлом году механизм электронных виз запускался как эксперимент. Сейчас механизм получает более широкое звучание. Абсолютно правильно, что упрощенный визовый режим начнет действовать почти на всей территории Дальнего Востока. Это отвечает национальным интересам Российской Федерации», – отметил Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Законом предлагается распространить механизм электронных виз на все дальневосточные аэропорты. Помимо аэропорта Владивосток (Кневичи), на который уже распространен режим электронной визы, технически оснащены для упрощенного въезда по электронным визам воздушные пункты пропуска Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), Анадырь (Угольный). По мере технического оснащения воздушных пунктов пропуска ДФО упрощенный порядок въезда по электронным визам будет распространен на остальные воздушные пункты пропуска на Дальнем Востоке (Магадан, Якутск).

По мнению Константина Косарева, благодаря распространению механизма электронных виз на воздушные гавани Дальний Восток становится более привлекательным для иностранных граждан, поскольку «увеличивается поток туристов и потенциальных инвесторов». «Все это можно только приветствовать. Объемы приездов на Дальний Восток не столь велики, как они фиксируются в других федеральных округах, здесь легче посмотреть, как эта система работает на практике, увидеть, как работают федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные контролировать вопросы национальной безопасности нашей страны». Парламентарий подчеркнул правильность поэтапного запуска механизма электронных виз. «Мы будем смотреть, как механизм запускается на Дальнем Востоке, чтобы в дальнейшем обсудить возможность его распространения на другие части нашей страны», – пояснил он, отметив, что «чем проще будет процесс оформления российских въездных виз, тем легче нам будет решать многие задачи, связанные с развитием международного сотрудничества».

«По мировой статистике, до 80 процентов туристов, которые выезжают за рубеж, принимают решение о посещении той или иной страны в последнюю неделю или две перед отпуском. Людей, планирующих свои поездки за полгода или год, гораздо меньше. Для тех, кто решает такие задачи в последний момент, вопрос легкости или сложности оформления визы является решающим. Люди, которые хотели бы посетить Россию и Дальний Восток и оставить здесь свои накопления, могут этого не сделать по причине сложности оформления виз. В наших национальных интересах, в данной случае речь идет о въездном туризме, этот закон поддержать», – резюмировал Константин Косачев.

Положительное решение Комитета Совета Федерации по международным делам направлено в профильный Комитет по данному вопросу – Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Напомним, закон о распространении механизма электронных виз на дальневосточные гавани был принят Государственной Думой в третьем чтении 3 июля 2018 года. После этого закон поступил на рассмотрение в Совет Федерации.