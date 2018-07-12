В Хабаровском крае растет число заболевших энтеровирусными инфекциями

Сезонный подъем заболеваемости населения энтеровирусными инфекциями продолжается в Хабаровском крае. По информации министерства здравоохранения региона, за прошедшую неделю со 2 по 8 июля зарегистрировано 53 случая подозрения на ЭВИ в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Амурском и им. Лазо районах. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Всего с 28 мая этого года с подозрением на заболевание обратились 176 жителей края, в том числе 10 человек – с признаками серозного вирусного менингита. По результатам лабораторных исследований диагноз подтвержден в 18 случаях, в том числе в одном случае подтвержден диагноз энтеровирусный менингит. Для сравнения за аналогичный период в прошлом году было зарегистрировано 211 случаев энтеровирусной инфекции, в том числе 19 случаев серозного вирусного менингита», — сообщили в министерстве.

Специалисты здравоохранения напоминают, что энтеровирусные инфекции — группа острых заболеваний, характеризующихся многообразием клинических проявлений от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов. Вирус передается через воду, грязные руки, игрушки, фрукты, овощи и другие объекты внешней среды. Чаще всего заражение происходит пищевым путем.

Заболевание начинается остро с повышения температуры тела до 38-39 градусов, головной боли, распространенных болей в мышцах, головокружения, общей слабости. Нередко отмечаются тошнота и рвота. Продолжительность скрытого периода от момента заражения до его дальнейшего развития инфекции составляет в среднем от 1 до 10 дней.

Во избежание недуга необходимо соблюдать правила личной гигиены, тщательно обрабатывать фрукты и овощи перед употреблением в пищу, пить кипяченую или бутилированную воду, купаться только в специально отведенных для этого местах.

При появлении первых признаков инфекции необходимо сразу обратиться к врачу. На случай эпидемического подъема ЭВИ в медучреждениях региона формирован запас лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств. Также определен резервный коечный фонд для госпитализации больных.