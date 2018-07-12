Возможности развития моногородов обсудили в Хабаровске

Семинар-конференция «Академия развития моногородов» состоялась в Хабаровске. В мероприятии приняли участие представители 24 моногородов из регионов Дальнего Востока. В их числе органы исполнительной власти и самоуправления, институтов развития, некоммерческого и банковского секторов, бизнеса. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Участникам тренинг-площадки рассказали о результатах реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», о новых инструментах продвижения территорий и повышения качества городской среды, а также презентовали решения по поиску и привлечению инициаторов инвестиционных проектов. Предприниматели смогли получить информацию о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах.

«Задача проекта «Академия развития моногородов» — помочь управленческим командам монопрофильных муниципальных образований, познакомить их с организациями, которые готовы содействовать развитию бизнеса, внедрению цифровых технологий, поддержке социально-значимых проектов. На сегодняшний день существует свыше 90 программ, которые можно использовать для развития таких территорий, государство ежегодно выделяет на это около 300 млрд рублей, но далеко не все знают, как использовать этот ресурс. Мы надеемся, что по итогам мероприятия, моногорода на Дальнем востоке начнут более активно осваивать меры господдержки», — рассказал генеральный директор «Фонда развития моногородов» Илья Кривогов.

По мнению заместителя Председателя Правительства края – министра экономического развития края Виктора Калашникова, обмен опытом в рамках конференции, позволит скорректировать работу по комплексному развитию монопоселений, которая сейчас ведется в регионе.

«В Хабаровском крае два монопоселения – Чегдомын в Верхнебуреинском районе и Эльбан в Амурском районе. Мероприятия по их развитию реализуются в плановом режиме и доказали свою эффективность, поэтому полученные опыт и знания, мы готовы тиражировать и в других муниципальных образованиях края, которые не являются монотерриториями», — отметил Виктор Калашников.

Отметим, что семинар в Хабаровске стал шестым по счету, организованным Фондом в рамках федерального проекта. Помимо докладов экспертов, на конференции состоялись дискуссии, воркшопы и индивидуальные консультации. Также специально для «Академии развития моногородов» была разработана деловая игра, посвященная поискам инвестора, чтобы власти и предприниматели могли обсудить подходы к сотрудничеству и выявить результативные стратегии коммуникации.