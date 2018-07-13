В ТОР Хабаровск активно строится крупнейший на Дальнем Востоке логистический комплекс

ООО «Индустриальный парк «Авангард» ведет строительство логистического комплекса на территории опережающего развития «Хабаровск». Масштабный проект реализуется в рамках соглашения об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Общая площадь логистического комплекса после полной реализации проекта составит 15 гектаров.

На первом этапе строительства резидент возведет два стандартных склада класса А и один мультитемпературный комплекс. Склады будут иметь площадь 11 и 10 тысяч квадратных метров соответственно. А температурный режим от плюс 5 — до минус 20 градусов будет обеспечен здании полезной площадью более 10 тысяч квадратных метров и объемом хранения свыше 50 тысяч кубометров. Одним из пользователей новой услуги станет резидент ТОР «Хабаровск» — компания «Хладокомбинат Хабаровский».

«В настоящее время завершается заливка фундамента под мультитемпературный комплекс. Идет устройство фундаментов под два склада. К концу года мы планируем закрыть тепловые контуры всех трех корпусов для обеспечения монтажа оборудования в холодное время года. Завершение строительства запланировано на второй квартал 2019 года», — рассказал исполнительный директор ООО «Индустриальный парк «Авангард» Денис Грось.

Стратегическое расположение индустриального парка «Авангард», новая дорога, контейнерный терминал и ж/д ветка максимально повышают транспортную эффективность складских помещений. Индивидуальная газовая котельная, удобный автобусный маршрут с теплым зданием остановки, встроенный офис позволят сотрудникам выполнять свои обязанности в комфортных условиях.

«У нас много экономических схем и эффектов, но людей интересуют простые вещи: реализованные проекты и созданные рабочие места. Сегодня более 120 предприятий уже введены в эксплуатацию, и это только начало пути. Каждый резидент должен получить качественную услугу, чтобы реализовать свой проект», — отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.

Напомним, ТОР «Хабаровск» создана Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 630. Специализация территории опережающего развития определена промышленным производством, металлургией и логистикой. На сегодняшний день статус резидентов ТОР «Хабаровск» получили 30 инвесторов с проектами на общую сумму более 34 млрд рублей и планами создать свыше 3 тысяч новых рабочих мест.