Инвесторы из Республики Корея планируют заниматься птицеводством в Хабаровском крае

Представители Центра поддержки сельского хозяйства на Дальнем Востоке Представительства Корейской аграрно-рыбоводческой государственной корпорации намерены заняться выращиванием бройлерных кур на территории Хабаровского края. Накануне делегация осмотрела четыре потенциальных площадки в пригороде Хабаровска. Одна из них – в ТОР «Ракитное». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По данным регионального министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий, на сегодняшний день население края потребляет порядка 49 тысяч тонн куриного мяса в год. При этом самообеспепечение региона всего 2,2 процента. Для реализации потребности населения в мясе птицы необходимо дополнительно производить 47,9 тысяч тонн мяса в год.

Во время встречи гостям из Республики Корея были представлены варианты размещения птицеводческого комплекса. В частности рассмотрены площадки в поселках Горький и Березовка, а также в селе Некрасовка Хабаровского района. Также корейская сторона рассматривает вариант строительства птицефабрики в ТОР «Ракитное».

Директор Центра поддержки сельского хозяйства на Дальнем Востоке Представительства Корейской аграрно-рыбоводческой государственной корпорации Мун Ен Квон отметил, что в Хабаровском крае созданы благоприятные условия для ведения бизнеса: инвесторам, реализующим проекты на территории региона, предоставляются широкие преференциальные возможности, а также предлагаются действенные механизмы государственной поддержки при реализации проектов.

Напомним, что первая встреча представителей Минсельхозразвития края с корейской стороной прошла 18-19 апреля 2018 года во Владивостоке в рамках Первого российско-корейского бизнес-диалога в сфере сельского хозяйства.