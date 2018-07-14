Студентам расскажут про востребованные на Дальнем Востоке профессии

III Дальневосточный студенческий форум «Амурский кампус. Профессии будущего» пройдет с 20 по 24 августа на территории туристического комплекса «Заимка». Ожидается, что площадка объединит не менее 300 человек из 20 образовательных организаций. В рамках мероприятия планируется обсудить роль студенческого самоуправления в профессиональной ориентации учащихся образовательных организаций высшего и профессионального образования. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Организаторами площадки выступает Хабаровская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи». В июне этого года она получила поддержку Фонда Президентских грантов на реализацию данного образовательного проекта. Главная цель «Амурского кампуса» – выработка эффективного механизма взаимодействия между студенческими объединениями, администрациями образовательных организаций, работодателями и органами власти в части трудоустройства и дальнейшего закрепления молодежи на Дальнем Востоке.

За 4 дня Форума участники познакомятся с широким спектром актуальных профессий и перспектив по трудоустройству на Дальнем Востоке, научатся писать резюме, проходить собеседования, качественно презентовать себя.

«По итогам мероприятия каждый участник получит навыки, как минимум, по пяти 5 компетенциям, необходимых для успешного трудоустройства. 30 лучших студентов попадут в сборник «Молодые кадры Дальнего Востока». Его мы оформим и направим работодателям и кадровым агентствам. Уверен, эти ребята будут находиться на особом счету», — рассказал председатель ХРО РСМ Александр Тюрчев.

Образовательная программа форума «Амурский кампус» включает в себя различные квесты, форсайт-игры, панельные дискуссии, встречи с крупными предпринимателями, а также проектные сессии по выявлению роли студенческих объединений в профориентационной деятельности.

Стать участником мероприятия можно, как в составе делегации учебного заведения, так и индивидуально. Заявки принимаются на электронную почту amurcampusforum@mail.ru до 15 июля. Образец заявки во вложении.

Напомним, Дальневосточный студенческий форум «Амурский кампус» за два года работы принял в общей сложности более 500 обучающихся вузов и спо из 6 субъектов округа. Форум входит в план основных мероприятий Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО.