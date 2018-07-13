Студенты из Китая знакомятся с русской культурой и искусством

Первая смена российско-китайская летняя школы «Дружба» проходит в Хабаровске. Участие в образовательной программе принимают более 30 студентов четырех вузов Китая. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского государственного университета, участников ждёт насыщенная программа по знакомству с русским фольклором и музыкой, танцами и народным искусством. Иностранные студенты уже посетили мастер-классы преподавателей факультета искусств, рекламы и дизайна ТОГУ и увезут с собой сувениры, сделанные собственными руками. Также в программу школы входят специально разработанные лекции на английском и китайском языках. 12 июля для учеников летней школы «Дружба» прошёл урок русского языка, на котором ребята познакомились со стандартными фразами, которые можно использовать, чтобы поддержать разговор. Чтобы закрепить полученные знания, гости из КНР учились писать письма и открытки, в которых рассказывали о себе, своих домашних животных, семьях.

В ближайшее время иностранные гости встретятся со студентами Тихоокеанского государственного университета, детьми и молодежью в Центре эстетического воспитания «Отрада» и выступят в качестве экспертов на профильной смене изучения иностранных языков в Хабаровском краевом центре внешкольной работы «Созвездие». В завершение смены студенты России и Китая проведут совместный концерт, где исполнят стихи и песни на иностранных языках.

Летняя школа «Дружба» проводится в Хабаровском крае впервые. Она реализуется в рамках совместного проекта Хабаровского союза обществ дружбы и Тихоокеанского государственного университете «Единый поток: Россия – Китай» при поддержке Правительства региона. В столицу региона прибыли студенты из университета Макао, Гонконгского политехнического университета, Гонконгского университета науки и технологий, а также Харбинского политехнического университета.