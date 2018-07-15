Резидент свободного порта запустил производственно-складской комплекс по дроблению, сортировке и упаковке угля

В Приморском крае появилось новое производственное предприятие по переработке угля, соответствующего высоким экологическим требованиям. Инвестиционный проект реализован резидентом свободного порта Владивосток – ООО «Коул Трейдинг Компани» в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

Производственно-складской комплекс оснащен перерабатывающей линией по дроблению, сортировке каменного угля на более мелкие фракции и упаковочной линией для фасовки продукции в биг-беги и мешки весом от 5 до 50 кг, в зависимости от потребностей заказчика.

«Наш проект разработан в целях реализации получаемой продукции внутри региона, а также выхода и закрепления на азиатском рынке, в Корее и Японии, где производство и продажа высококачественного энергетического угля осуществляется в упакованном виде, — поясняет генеральный директор ООО «Коул Трейдинг Компани» Игорь Евстигнеев. – На старте планируем выпускать 25% от производственной мощности комплекса с последующим выходом до 1 500 тонн угля в месяц и ежегодным наращиванием производства на 10%».

Рассчитывать на увеличение объемов резиденту СПВ позволяет приобретенный механизированный дробильно-сортировочный комплекс и отсутствие конкурентов, занимающихся поставкой упакованной качественной продукции, соответствующей нормам и культуре потребления в странах АТР.

«У нас много экономических схем и эффектов, — отмечает генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов. — Но людей интересуют простые вещи: реализованные проекты и созданные рабочие места. Сегодня на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток более 120 предприятий уже введены в эксплуатацию, и это только начало пути. Каждый резидент, который помогает региону развиваться ускоренными темпами, должен получить качественную услугу, чтобы реализовать свой проект».

Напомним, в настоящее время количество резидентов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития достигло 1082. Общий объем инвестиций в рамках подписанных соглашений превысил 2,7 трлн рублей, а в результате выполнения заявленных проектов появится около 100 тысяч новых рабочих мест.