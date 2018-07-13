Очередной этап строительства инфраструктуры начался в ТОР «Хабаровск»

В рамках создания инфраструктуры для резидентов территории опережающего развития «Хабаровск» началось строительство второго этапа системы водоотведения на площадке «Ракитное». Создание объектов инфраструктуры выполняется под контролем АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Финансирование строительства ведется из бюджета Хабаровского края.

В ходе второго этапа строительства будет проложено более семи километров самотечных коллекторов непосредственно до границ земельных участков резидентов площадки «Ракитное». В настоящее время смонтировано два колодца и проложено 50 метров трубы. Работы планируется завершить в третьем квартале 2019 года.

При завершении работ по второму этапу водоотведения резиденты получат возможность пользоваться системой производительностью 4000 кубометров в сутки. Текущая потребность резидентов в отведении стоков с площадки «Ракитное» составляет около 130 кубометров в сутки. Запуск второго этапа позволит создать резерв свободных мощностей для будущих резидентов.

Первый этап системы водоотведения и водоснабжения площадки «Ракитное» в ТОР «Хабаровск» выполнен на 40 процентов. Специалисты проложили 1360 из 1478 метров трубопровода напорного коллектора бытовой канализации, смонтировали 450 метров напорного хозяйственно-питьевого водопровода из необходимых 683 метров. Также выполнен монтаж станций полной биологической очистки сточных вод и проложено 3750 метров трубопровода напорного выпускного коллектора очищенных сточных вод из общего объема в 6850 метров.

Благодаря строительству системы водоотведения и водоснабжения на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск» будут запущены новые предприятия по производству полиэтиленовых труб, профильного проката и металлических изделий, переработке и восстановлению автомобильных шин, переработке сельскохозяйственной продукции. Отметим, что для строительства объектов инфраструктуры — систем водоотведения и водоснабжения используется продукция одного из резидентов ТОР «Хабаровск»: ООО «Хабаровский трубный завод» производит колодцы и полиэтиленовые трубы.

9 июля, находясь на площадке «Ракитное» в рамках рабочего визита в Хабаровский край, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов посетил «Хабаровский трубный завод» и озвучил предложение по взаимодействию с другими территориями опережающего развития Дальнего Востока, а именно с ТОР «Камчатка».

«На Камчатке много проектов связаны с термальными водами. В ближайшее время должна быть нанята подрядная организация, которая начнет производить и укладывать трубы для подачи термальной воды. И вот мы здесь, чтобы посмотреть ваши возможности. Чтобы сделать «замкнутый круг»: труба производится в Хабаровском крае, поставляется на Камчатку. И всё это — в рамках государственной поддержки: как у производителя, так и у заказчика», — сказал Александр Козлов.

Помимо создания систем водоотведения и водоснабжения в ТОР «Хабаровск» прокладываются автомобильные дороги. Также продолжается строительство объектов для энергоснабжения площадки. На подстанции 220 кВ «Восток» идет монтаж основного электрооборудования, выполняется строительство линии электропередачи от действующей ВЛ до подстанции «Восток» протяженностью 10 километров.

«Достаточная мощность – ключевой фактор для развития площадок, появления промышленных и других потребителей. В целом, создание объектов инфраструктуры является важным условием для успешной реализации инвестпроектов резидентов ТОР и одной из наших главных задач», — отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.

Напомним, в апреле 2018 года АО «Корпорация развития Дальнего Востока» приступило к строительству производственно-административного здания на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск» в рамках создания инфраструктуры. Здание будет предназначено для размещения производств различного профиля. В настоящее время на площадке идут подготовительные и земляные работы. На территории установлены рабочий городок и ограждение. Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2018 года.

ТОР «Хабаровск» создана Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 630. Специализация территории опережающего развития определена промышленным производством, металлургией и логистикой. На сегодняшний день статус резидентов ТОР «Хабаровск» получили 30 инвесторов с проектами на общую сумму более 34 млрд рублей и планами создать свыше 3 тысяч новых рабочих мест.