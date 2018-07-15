Инспекторы ГИМС проводят рейды в местах массового отдыха у воды

В выходные дни жители городов и поселков устремляются на реки и озёра, чтобы отдохнуть. Однако не всегда они выбирают оборудованные пляжи. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В целях профилактики несчастных случаев на воде инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю проводят рейд вдоль водоемов и особое внимание обращают на «дикие» места отдыха. Штрафных санкций за купание в неположенных местах не предусмотрено, но порой цена такого времяпрепровождения может стать жизнь человека. Поэтому инспекторы проводят беседы с гражданами, напоминают о правилах безопасности, раздают памятки.

В то же время на освидетельствованных ранее пляжных зонах сотрудники МЧС обращают внимание отдыхающих, что, несмотря на близость воды, купаться здесь также не безопасно. Об этом предупреждают установленные вдоль берега знаки. При этом надо быть крайне бдительными, если вы пришли на пляж с детьми, их нельзя оставлять без присмотра.

Ещё одна категория отдыхающих, с которыми инспекторами ГИМС проводят беседы — это владельцы гидроциклов. Сегодня это транспортное средство весьма распространено, однако многие забывают о правилах управления им. У водителя водного мотоцикла обязательно должны быть права на управление этим транспортом, оно должно пройти техническое освидетельствование и быть зарегистрированным в ГИМС МЧС России. На водители и пассажире обязательно должны быть надеты жилеты. Убедитесь в том, что все пассажиры умеют плавать и знают, как подняться на борт гидроцикла из воды. Запрещается пускать двигатель и начинать движение, если пассажиры не заняли свои места или кто-то находится в воде рядом с гидроциклом. Удар струи водомётного движителя представляет большую опасность.

При этом кататься на нем категорически запрещено в пределах судового хода, а также вблизи мест массового отдыха у воды. Ни в коем случае нельзя управлять маломерными судами лицам в нетрезвом состоянии, а также перевозить на судах лиц в нетрезвом виде! Однако не все любители экстрима помнят об этих простых правилах.

Сотрудники ГИМС МЧС России напоминают жителям и гостям региона о важности соблюдения мер безопасности, ведь от этого зависит ваша жизнь и ваших близких. Но не стоит забывать, что катание на любых плавсредствах требует строгого соблюдения правил и мер безопасности, нарушение которых может привести к несчастным случаям.

Вода не любит шуток. Она жестоко наказывает тех, кто, купаясь, не знает чувства меры, не соблюдает правил безопасности на воде и допускает грубые шалости. Будьте осторожны, берегите себя.

При возникновении происшествий незамедлительно звоните по номерам «101» или «112»!