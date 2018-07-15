Технология сходки в ТСЖ «Лидер»

Как говорят в Одессе «что Вы имеете предложить?». Я обращаюсь к инициативной группе про объявление по сходке. По сути, хоть я и не собственник, но имею право. Лично проживаю здесь, моя семья есть собственники. Да к тому же здесь в ТСЖ «Лидер» проживают семьи моих, можно сказать, наших работников, и не только, а это 78 квартир, и, те, кто как то связаны с 68 школой, здесь 38 квартир, ещё большое количество военных пенсионеров, коим являюсь и я, добавляйте 45 квартир. И у всех есть соседи, друзья, родственники.

Вопросы мне задают по существу, ведь сегодня дураков нет. Например, внеочередные выборы руководства ТСЖ «Лидер». На каком основании? Чтобы провести внеочередные выборы, у Вас должно быть судебное решение по заявленной теме, где в силу вступает Уголовное, Административное и Гражданское право, где есть установленные прокурорской проверкой нарушения Жилищного законодательство со стороны работников ТСЖ «Лидер». Если такой бумаги не будет на момент проведения объявленной Вашей командой сходки, то смысла нет разводить балаган на территории общественного места. Можно нарваться и на Административный штраф.

И Администрация ТСЖ «Лидер» правильно сделает, если в соответствии с нормативными нормами регламента рабочего времени будут заниматься своими трудовыми обязанностями, в том числе и правом на отдых. Есть приём по личным вопросам, приходите в установленное время, и каждый собственник имеет право задать свой конкретный вопрос, например, про электрика Васю или сантехника Петю. С этого надо начинать. Если к работникам претензий нет, значит, деятельность организована правильно в интересах собственников. Здесь вступает в силу право собственности отдельно каждого, а не балаганное радио.

Для судебного решения важно не коллективное мнение, а мнение отдельно каждого собственника. Ведь собственник есть личность. Здесь вам не Советский Союз, где «все вокруг колхозное, все вокруг мое».

Что касается якобы отсутствия на рабочем месте руководителя Максима Гейта, то в мировой практике дипломы за получение высшего образования дистанционным способом ещё никто не отменял. Ни один суд этот факт рассматривать не будет.

И всех интересует вопрос тарифов. Да, недавно городские власти повысили тарифы на воду и так далее, а, значит, и будет подорожание для потребителей ТСЖ «Лидер». Здесь против лома нет приёма, поставщик диктует свои условия. Не будем забывать, что за капитальный ремонт все перечисляют деньги в общий городской котёл, и, там уже своя очередь. Про благоустройство дворов у нас всё нормально. Сходите в соседние ТСЖ и сравните. Про организацию отдыха для жильцов и так далее, то этим должны заниматься социальные службы Индустриального района.

Вывод: Давайте дождёмся плановых выборов, там и поговорим. Закон необходимо уважать.

P.S. Имею предложить подсказку для инициативной группы. Прежде чем проводить сходку Вам необходимо в присутствии участкового инспектора провести регистрацию участников, то есть собственников, где они обязаны предъявить бумагу о праве на собственность. А так ведь можно легко согнать толпу со всей округи. Ведь уже процесс пошел? Как в Киеве, во время майданутой революции. Всё это называется безопасностью граждан, проживающих не территории ТСЖ «Лидер». Мало ли кто забредёт на огонёк. Вот Вам и Административный штраф. Так что сначала участковый инспектор, а уж потом сходка. Удачи.

С уважением, военный пенсионер, школьный учитель Роща Сергей Алексеевич. Телефон: 65-83-68.