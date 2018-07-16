На детей военного времени из краевого бюджета выделят 79 млн рублей

Дети военного времени ко дню празднования годовщины окончания Второй мировой войны получат денежную выплату в размере 1000 рублей. Соответствующее распоряжение подписано в Правительстве края.

«Выплата будет произведена центрами соцподдержки населения в беззаявительном порядке в августе текущего года по способу получения пенсии. Через отделения почты деньги начнут переводить с 3 августа, через кредитные организации с 15 августа. До 3 сентября перечисления планируется завершить», — сообщила и.о. заместителя министра — начальника управления социальной поддержки населения министерства социальной защиты населения края Наталья Нелюбина. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Она также отметила, что на сегодняшний день в крае проживает 76 тысяч детей военного времени. К ним относятся граждане, постоянно проживающие на территории Хабаровского края и родившиеся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. На предоставление денежной выплаты в региональном бюджете, с учетом расходов на доставку, предусмотрено 79 млн рублей.

Напомним, выплата будет произведена в рамках регионального закона № 340 «Об отдельных вопросах патриотического воспитания граждан в Хабаровском крае», принятого 7 июня 2018 года.