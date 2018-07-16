Вячеслав Шпорт: Реализация крупных проектов в Амурском районе позволит создать несколько тысяч новых рабочих мест

Губернатор Хабаровского края с рабочей поездкой побывал в Амурском муниципальном районе, где провел выездное заседание Президиума Правительства региона.

Участники встречи обсудили перспективы развития района. В сфере экономики отмечена позитивная динамика. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 14% выросли налоговые отчисления от малого и среднего бизнеса, снижается безработица. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Отмечалось, что будущее территории связано с реализацией крупных проектов в сфере гидрометаллургии и деревопереработки. В качестве резидентов ТОСЭР «Комсомольск» на площадке «Амурск» дальнейшее развитие производств планируют ООО «Амурская лесопромышленная компания», АО «Амурский промышленный центр», ООО «РФП Древесные гранулы», ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат». Действующие резиденты заявили о создании более тысячи рабочих мест. Кроме того, совместно с китайскими инвесторами планируется реализовать проект по строительству целлюлозно-бумажного комбината.

«Это еще порядка двух тысяч новых рабочих мест. Мы плотно работаем по этому проекту, который позволит привлечь около 88 млрд инвестиций. Отчетливо понимаем, что новые производства потребуют дополнительных объектов социальной инфраструктуры: жилье, досуговые центры. Мы должны создать достойные условия для закрепления населения, привлечения новых специалистов. Инвесторам с этой задачей в одиночку не справиться. Здесь будем активно помогать. Одним из главных механизмов в решении этой задачи станет комплексный план социального развития центров экономического роста», — сказал Вячеслав Шпорт.

По словам Губернатора, реализация документа в течение трех лет позволит привлечь около 11 млрд рублей федеральных средств. Муниципальным властям необходимо активизировать работу по подготовке мероприятий и проектов для включения в план.

Большое внимание также будет уделено развитию здравоохранения. В рамках краевой программы в селах Санболи, Вознесенское и поселке Известковый будут построены три амбулатории, а также 9 ФАПов в других населенных пунктах. Краевые власти также поддержат проекты по благоустройству территории.

После заседания Вячеслав Шпорт оценил реализацию проектов в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На эти цели район в этом году получил около 20 млн рублей из краевого федерального бюджетов. Большая часть средств пойдет на реконструкцию городской набережной. Здесь будут организованы ремонт лестничных спусков, обустройство прогулочных территорий, видовых площадок, установка опор освещения.

Кроме того, в Амурске продолжается благоустройство городской площади. Здесь на средства из краевого, федерального и местного бюджетов проведена реконструкция общественных площадок, лестничных спусков. Будут организованы работы по замене покрытия. В этом году планируется установить мегаэкран, скамейки, урны, биотуалеты, провести озеленение.