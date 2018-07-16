Новое соглашение о взаимодействии подписано между Правительством Хабаровского края и ФАС России

Сегодня состоялась встреча первого заместителя Председателя Правительства края по экономическим вопросам Василия Шихалёва и заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Овчинникова.

В центре внимания сторон были вопросы исполнения Указа Президента РФ о государственной политики по развитию конкуренции. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Василий Шихалёв отметил, что Хабаровский край находится в первой десятке регионов – лидеров в этой сфере. Так, доля закупок товаров и услуг у малого бизнеса увеличилась в 1,5 раза и составила в прошлом году 42 %. (2,8 млрд. рублей). Постоянно растет количество негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС, больше стало негосударственных поставщиков социальных услуг. В социальную сферу вовлекаются частные инвесторы, внедряется механизм государственно-частного партнерства.

Максим Овчинников в свою очередь подчеркнул, что ФАС России окажет всю возможную помощь регионам по вопросам, связанным реализацией с Указа Президента. На местах предстоит большая работа по снижению нарушений антимонопольного законодательства, увеличения доли закупок у малых компаний, обеспечению присутствия частного бизнеса во всех отраслях экономики.

«Сегодня на региональном уровне довольно сложно повлиять на крупные корпорации и «естественные монополии». Поэтому мы на федеральном уровне будем помогать регионам, работать над тем, чтобы закупочные процедуры были максимально прозрачными. Лоты, которые выставляют крупные компании или госструктуры, могут дробиться, для того, чтобы в конкурсных процедурах мог участвовать местный бизнес», — отметил Максим Овчинников.

По итогам встречи подписано соглашение о взаимодействии между Правительством края и ФАС России. Стороны договорились вместе реализовывать мероприятия по развитию конкуренции в регионе.