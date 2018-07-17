До конца 2020 года большая часть трассы Лидога – Ванино будет обеспечена экстренной связью

Правительство края, Тихоокеанский государственный университет и ПАО «МТС» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по организации системы аварийной экстренной связи на автодороге Лидога – Ванино на 2018-2019 год. В его рамках планируется установить восемь базовых станций подвижной радиотелефонной связи, которые будут работать от солнечных батарей и ветрогенераторов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В 2017 году были установлены и запущены первые три базовые станции. Их запуск обеспечил услугами связи 49 км трассы, что составляет около 30 процентов от всей её протяженности. При этом служба 112 может быть вызвана абонентом любого из операторов. До конца 2020 года экстренной радиотелефонной связью планируется обеспечить до 70 процентов магистрали. Установка дополнительных базовых станций позволит обеспечить услугами аварийной экстренной связи большую часть трассы и сохранить жизнь водителям и пассажирам, попавшим в сложную ситуацию из-за погодных условий или дорожно-транспортных происшествий.

«На дороге Лидога – Ванино сложность покрытия связью обусловлена отсутствием возможности подключения к электроэнергии. Благодаря нашей совместной деятельности разработано уникальное техническое решение, положительно зарекомендовавшее себя в прошлом году, когда были запущены первые три объекта. Убежден, что в результате нашего плодотворного сотрудничества система аварийной экстренной связи обеспечит максимальное покрытие автодороги, что, несомненно, повысит безопасность и даст возможность, при необходимости, оперативного вызова экстренных оперативных служб на место происшествия. Правительство края прилагает все усилия к повышению качества жизни жителей края», — отметил министр информационных технологий и связи края Сергей Федоров.

Особенностью этого проекта является активное участие студентов ТОГУ, проходящих обучение на кафедре «Вычислительная техника». Молодые люди участвуют в проекте на всех этапах его выполнения: от проектно-изыскательских до пуско-наладочных работ. Такой опыт повышает их ценность и востребованность на рынке труда и поможет им в дальнейшем трудоустройстве.

«Разработка и реализация проекта по обеспечению экстренной аварийной связью одного из главных транспортных узлов дальневосточного региона – участка автодороги Лидога – Ванино – амбициозная задача, с которой успешно справилась команда ученых ТОГУ. Уверен, что это только начало. В новых проектах именитые профессора университета, молодые ученые, студенты предложат еще более эффективные решения. Сотрудничество Правительства края, ТОГУ и компании МТС в будущем позволит жителям и гостям нашего края оставаться в зоне доступа мобильной сети в любой точке региона. Отмечу, что успешный опыт Хабаровского края готовы перенимать другие субъекты ДФО. Это говорит о многом», — добавил ректор ТОГУ Сергей Иванченко.

Напомним, трасса Лидога — Ванино – один из главных транспортных узлов региона, который обеспечивает сообщение между шестью районами края, выход федеральных дорог «Амур» и «Уссури» к Комсомольску-на-Амуре, а также к морским международным портам Ванино и Советская Гавань. В эксплуатацию трассу сдали 29 октября прошлого года. До недавнего времени услуги сотовой связи на автомобильной дороге Лидога — Ванино были доступны только со стороны с. Лидога и со стороны р.п. Ванино, что обусловлено отсутствием возможности подключения к электроэнергии на самой дороге.