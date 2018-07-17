Вакансии в логистической и транспортной отрасли представлены в сообществах «Работа на Дальнем Востоке»

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке открывает неделю вакансий в логистической и транспортной отрасли региона. Согласно прогнозам Агентства, к 2022 году потенциальный рост занятости в отрасли составит 10-15%, что соответствует приросту более 12 тысяч новых рабочих мест.

Ряд логистических компаний в ДФО предоставляют своим работникам полный социальный пакет, компенсацию расходов при переезде, дополнительные отпуска и надбавки к заработной плате за стаж работы. Средняя заработная плата в отрасли составляет более 50 тысяч рублей. Так, ООО «Система» (является частью ПАО «Владивостокского морского торгового порта») и ООО «Многовозофф» (Хабаровский край) заинтересованы в привлечении специалистов на вакансию менеджера по организации грузоперевозок в этих компаниях, заработная плата по этим вакансиям может достигать 100 тысяч рублей. Компания ООО «Камчатская нефтебаза» приглашает на работу вахтенного механика на танкерный флот и заместителя генерального директора по безопасности мореплавания и предотвращения загрязнения окружающей среды, заработная плата которых составляет соответственно 80-100 тысяч рублей и 90-100 тысяч рублей.

На этой неделе актуальные вакансии предприятий транспортной и логистической отрасли Дальнего Востока будут публиковаться в сообществах «Работа на Дальнем Востоке» в следующих социальных сетях: Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Инстаграм.

Напомним, в своих сообществах Агентство представляет вакансии в наиболее быстро растущих отраслях экономики Дальнего Востока: добыче угля, руды и золота, добыче и переработке нефти и газа, строительстве, машиностроении, рыболовстве и аквакультуре, сельском хозяйстве и пищевой промышленности, лесной промышленности, транспорте и логистике, туризме.