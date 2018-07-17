Юрий Трутнев: на Дальнем Востоке растет приток прямых иностранных инвестиций

За прошедшие 5 лет приток иностранных инвестиций на Дальнем Востоке вырос в 15 раз. Об этом заявил вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

«Доля Дальнего Востока по притоку прямых иностранных инвестиций, приходящих на территорию Российской Федерации за последние пять лет увеличилась в 15 раз: с 2 процентов в 2013 году до 30 процентов в 2017 году. Мы сегодня уверенно лидируем. Все эти тенденции продолжаются в 2018 году. По итогам первого квартала 2018 года рост инвестиций в основной капитал — 11,5 процентов. Опережающими темпами растут объемы строительства — за 5 месяцев 2018 года 9,3 процента», — заявил Юрий Трутнев.

Напомним, сегодня в Москве проходит заседание подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона под председательством вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В заседании принимают участие Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, руководство Минвостокразвития, представители дальневосточных регионов, институтов развития Дальнего Востока, инвесторы.

На Дальнем Востоке создано 18 территорий опережающего развития. Режим Свободного порта действует в 5 дальневосточных регионах. Реализуется 1375 проектов с общей суммой инвестиций на 3,8 трлн рублей. До 2025 года с их помощью будет создано 127 тысяч новых рабочих мест. Уже запущено 129 предприятий с общим объемом инвестиций 140 млрд рублей. Создано 11,5 тысяч новых рабочих мест.