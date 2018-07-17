Врачи и фельдшеры отправились на работу в отдаленные районы Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается реализация федеральной программы «Земский доктор». В настоящее время министерство здравоохранения региона заключило договоры с 9 специалистами, которые трудоустроены в краевые государственные учреждения здравоохранения, расположенные в Амурском, Комсомольском, Бикинском, Советско-Гаванском, Хабаровском районах и районе им. Лазо. Среди них – 7 врачей и 2 фельдшера. Все они получат единовременные компенсационные выплаты. Врачи – один миллион рублей, остальные – по 500 тысяч рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Благодаря федеральной поддержке больницы и поликлиники, в том числе отдаленных населенных пунктов, имеют возможность укомплектовать ставки узких специалистов, терапевтов, педиатров, хирургов, акушеров–гинекологов. Всего по этой программе до конца года мы планируем привлечь 51 медицинского специалиста, в том числе 40 врачей и 11 фельдшеров скорой медицинской помощи в 12 районов Хабаровского края», — отметил начальник отдела министерства здравоохранения края Виталий Петрищев.

Он также добавил, что с этого года в программу включены и малые города с численностью до 50 тысяч жителей. В Хабаровском крае это Амурск, Бикин, Вяземский, Николаевск-на-Амуре и Советская Гавань.

Среди участников федеральной программы – Надежда Плахотнюк. Она прибыла в Бикинскую центральную районную больницу и ведет прием пациентов в должности врача-терапевта. Закончив в 2011 году Медицинский университет, Надежда несколько лет была фельдшером в скорой помощи в Хабаровске. Когда ее мужа перевели в воинскую часть в Бикине, она, не задумываясь, решила принять участие в федеральной программе. В Бикинской больнице, как признается Надежда, работы хватает. Пациентов много, в основном среднего и пожилого возраста.

Напомним, программа «Земский доктор» по привлечению кадров в сельскую местность была запущена в 2012 году по поручению Президента РФ Владимира Путина. В прошлом году по программе в районные медучреждения Хабаровского края отправились работать 35 врачей. Всего за шесть лет действия проекта в 16 районов края было трудоустроено 203 врача.

Также с 2013 года в Хабаровском крае действует региональная программа «Кадры здравоохранения», направленная на устранение кадрового дефицита в медицинской отрасли. Благодаря ей с начала года в Амурский, Ванинский, Нанайский, Советско-Гаванский и Тугуро-Чумиканский районы отправились работать 9 специалистов – 1 врач и 8 фельдшеров. Им были выплачены единовременные компенсационные выплаты. Врачам – один миллион рублей, средним медицинским работникам – 700 тыс. рубелей. Всего до конца года по этой программе в районы планируется трудоустроить 17 человек. В целях закрепления их в сельской местности им будет предоставлено служебное жилье.