Новый поток на курсы китайского языка для пенсионеров в Хабаровском крае стартует осенью

Осенью в Хабаровском крае откроется третий набор на бесплатные курсы китайского языка для пенсионеров. Это уникальный образовательный проект, реализуемый в краевой столице школой иностранных языков «Поколение 2000». Благодаря ему люди серебряного возраста имеют возможность бесплатно изучать основы китайского языка и знакомиться с культурой Поднебесной. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Образовательный проект был запущен в декабре прошлого года. За это время курсы китайского языка прошли уже два потока учащихся в возрасте от 55 лет. В течение трёх месяцев вместе с носителем языка они постигали азы разговорного языка и китайской письменности, посещали мастер-классы по приготовлению национальных блюд, изучали культуру страны посредством просмотра китайских фильмов. Занятия проходили два раза в неделю длительностью по два академических часа. Все уроки записывались, и слушатели могли их пересмотреть в любое удобное для них время. По итогам обучения сертификаты о завершении курсов получили 45 человек.

«Понятно, что в такие ограниченные сроки изучить китайский язык невозможно, порой на это уходят годы. Но мы и не преследовали такой цели. Мы хотели дать нашим слушателям базовые знания, чтобы они смогли изъясняться на китайском языке, уметь поддержать элементарный разговор с собеседником. И это у нас получилось! Все наши ученики – невероятно активные и целеустремленные люди. На своем личном примере они доказали, что изучение языков возможно в любом возрасте. Кроме того, во время курсов они не только расширили свой кругозор, но и обрели друзей и единомышленников, поставили перед собой новые цели», — отметила менеджер по PR и массовым коммуникациям школы «Поколение 2000» Наталья Кочергина.

Одна из выпускниц курсов – 61-летняя Екатерина Тимофеева. Год назад она вместе с семьёй переехала из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск, оставив любимую работу педагога дополнительного образования в детском доме.

«Ограничиться только ролью бабушки, а у меня трое внуков, моя неуемная натура мне не позволила. Увидела объявление о наборе на курсы китайского языка и загорелась. Правда, были сомнения, но все оказалось вполне доступно. Да и стыдно было отступать, поскольку за меня «болела» моя семья и мои бывшие выпускники, с которыми мы поддерживаем тесное общение. Кроме того, мне лично для себя самой было очень важно не сдаться и дойти до финиша. Останавливаться на достигнутом я не собираюсь. Надеюсь в ближайшем будущем побывать на острове Хайнань (на севере Китая я уже была) и применить на практике все полученные знания», — рассказала Екатерина Тимофеева.

В планах у организаторов курсов китайского языка реализация еще одного образовательного проекта. В скором времени в школе откроется клуб любителей китайского языка. В нем смогут встречаться, общаться и посещать различные мастер-классы как выпускники курсов китайского языка для пенсионеров, так и все желающие. Клуб будет работать за минимальную стоимость.