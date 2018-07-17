В Правительстве края обсудили меры, направленные на повышение уровня жизни населения

В Правительстве края состоялось рабочее совещание при первом заместителе Председателя Правительства края по вопросам внутренней политики Викторе Марценко. Темой для встречи послужили предложения, высказанные представителями фракций политических партий в Законодательной Думе края по итогам отчета Губернатора края о результатах деятельности регионального Правительства за прошлый год. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В частности, участники совещания обсудили развитие сельскохозяйственного производства. Сегодня в крае действуют 83 предприятия, 503 КФХ, 24 сельхозкооператива, а также около 83 тысяч личных подсобных хозяйств.

«Молочное и мясное скотоводство является приоритетным направлением работы ведомства. Так, за пять месяцев текущего года надой на одну корову в сельхозорганизациях составил 1414 кг, что выше данного показателя за аналогичный период 2017 года на 7,3 процента. В целях борьбы с лейкозом разработан региональный план, в рамках которого ведется работа по закупу КРС для замещения инфицированного скота. Кроме этого, действуют меры поддержки, как для начинающих фермеров, так и для крупных сельхозпредприятий», — сообщил заместитель Председателя Правительства края — министр сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Александр Купряков.

Он также подчеркнул, что в регионе ведется большая работа по развитию потребкооперации на селе, в том числе и на северных территориях. Также для фермеров Крайнего Севера, и районов приравненных к нему, разработаны специальные условия предоставления гранта. Согласно которых доля участия КФХ не превышает 20 процентов, когда как в остальных районах средства фермера составляют 30 процентов.

В свою очередь, заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Правительства края Наталья Мартыненко в докладе затронула вопрос совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих предоставление госгарантий и компенсаций для тех, кто живет и работает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях.

«Хабаровский край уникален по своей площади и климатическим условиям. На нашей территории есть все климатические зоны, предусмотренные в действующем законодательстве для применения рационных коэффициентов. В регионе одновременно могут применяться разные коэффициенты в зависимости от формы собственности работодателя и источников финансирования, а также отрасли, в которой осуществляется деятельность. Поэтому для нас необходимость совершенствования действующего законодательства очень актуальна», — сказала Наталья Мартыненко.

Она также сообщила, что комитет по труду и занятости населения Правительства края видит решение проблемы посредством разработки единого нормативного акта, который будет определять районный коэффициент без разбивки по отраслям, с учетом климатических особенностей. Также необходимо унифицировать и систематизировать действующие нормативные документы. Эти инициативы могут быть реализованы и при участии Законодательной Думы края. Кроме того, есть предложение обратиться в комитет региональной политики по проблемам Севера и Дальнего Востока Госдумы РФ с предложением о необходимости рассмотрения данного вопроса.

«Сегодняшнее рабочее совещание направлено на расширение диалога парламентских партий с Правительством края и совместное обсуждение наиболее сложных вопросов социально-экономического развития региона. Территория наша особенная, большая часть приравнена к районам Крайнего Севера. Неслучайно месяц назад в Хабаровске состоялась V Северная межрегиональная конференция профсоюзов, где обсуждались вопросы социальной защиты наемных работников. По сути, сегодняшняя встреча — это продолжение поиска решений по улучшению социального самочувствия населения», — подытожил первый заместитель Председателя Правительства края по вопросам внутренней политики Виктор Марценко.