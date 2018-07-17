«Одно окно» для застройщиков в Хабаровске откроется в следующем году

Сегодня состоялось очередное заседание проектного штаба по улучшению делового и инвестиционного климата края, которое провел первый заместитель Председателя Правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалёв.

Представители власти, бизнеса и эксперты обсудили изменения в целевых моделях улучшения делового климата, а также планы по созданию регионального центра содействия строительству. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Создать «одно окно» для застройщиков поручил Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Сегодня вопросы, связанные с получением разрешения на строительство, остаются в числе проблемных. Как рассказал глава профильного министерства Константин Пепеляев, аналогичные структуры успешно работают в ряде российских регионов.

В Хабаровске создание такого центра уже началось. Он будет работать по принципу «одного окна». Все краевые ведомства, участвующие в строительном процессе, будут объединены под одной крышей. Речь идет, в первую очередь, о службе заказчика, экспертизе, строительном надзоре и других.

«Наша приоритетная задача – создать максимально комфортные условия для застройщика, сделать так, чтобы он в сжатые сроки проходил все процедуры и оперативно приступал непосредственно к строительству. Сегодня пока остается немало разночтений в регламентах на уровне муниципалитетов, в градостроительных нормах. В рамках центра мы постараемся убрать все административные барьеры, каждый проект будет сопровождаться персональным менеджером. При этом мы не будем набирать отдельный штат специалистов для центра, а поменяем управленческие подходы в работе с бизнесом», — отметил Константин Пепеляев.

Планируется, что центр содействия строительству расположится в Хабаровске на Амурском бульваре, 43. Пока в пилотном режиме он будет сопровождать проекты в краевой столице и Хабаровском районе. В дальнейшем откроется филиал в Комсомольске-на-Амуре. До конца года будут решены все организационные вопросы. Ожидается, что центр заработает с 2019 года.