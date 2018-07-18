Балтика-Хабаровск» на треть снизила выбросы углерода

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, опубликовала отчет об устойчивом развитии за 2017 год, в котором отражены результаты в реализации программы устойчивого развития Группы «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего».

Программа «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего» запущена Carlsberg Group в июне 2017 года и призвана внести вклад компании в решение глобальных вызовов и достижение Целей ООН в этой области. Она включает четыре стратегические цели, которые компания стремится достичь в долгосрочной перспективе, – НОЛЬ углеродного следа, НОЛЬ потери воды, НОЛЬ безответственного потребления и НОЛЬ несчастных случаев. Для каждой из них определены измеримые показатели до 2022 и 2030 годов.

Программа разработана с применением научного подхода и при участии мировых экспертов. Она сформирована на основе глобальных целей ООН по устойчивому развитию и рекомендаций Парижского соглашения по климату – приложить усилия, чтобы ограничить рост температуры не выше 1,5 градусов Цельсия. Отчет «Балтики» за 2017 год предоставляет информацию о результатах, которых добилась компания в течение этого периода, и прогрессе по отношению к сравнительной базе 2015 года.

«Балтика» многое сделала для снижения нагрузки на окружающую среду, продвижения ответственного потребления пива, улучшения охраны труда и безопасности. Но еще больше предстоит осуществить. Реализация программы «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего» − это новый виток в нашей работе, который потребует от нас еще большей отдачи, вовлеченности, нестандартных решений для достижения лидирующих в отрасли целей в области устойчивого развития, − комментирует Яцек Пастушка, президент ООО «Пивоваренная компания «Балтика», исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа. − В 2018 году мы сфокусируемся на разработке долгосрочных «дорожных карт», чтобы проложить четкий путь к достижению наших целей».

НОЛЬ углеродного следа

В 2017 году «Балтика» снизила удельные выбросы углерода на пивоварнях на 6% и потребление тепловой энергии на 9% по отношению к 2015 году, который компания определила, как сравнительную базу при постановке целей программы устойчивого развития. При этом хабаровскому филиалу компании удалось за указанный период сократить выбросы СО2 на 31,7%!

4% от общего объема тепловой энергии, потребленной «Балтикой» в прошлом году, выработано из биогаза, который образуется на одном из этапов работы очистных сооружений сточных вод и служит альтернативным источником энергии, позволяющим экономить природный газ. «Балтика-Хабаровск» использует собственные биологические очистные сооружения с 2004 года. После их модернизации, завершенной в 2018 году, филиал получил возможность получать больше биогаза лучшего качества. В скором времени такие комплексы по очистке сточных вод появятся и на нескольких других заводах компании, за счет чего «Балтика» увеличит использование этого вида «зеленого» топлива.

Один из целевых показателей программы устойчивого развития – на 30% снизить углеродный след готовой продукции. Для его достижения компания ведет работу по сокращению объема образования отходов и увеличению их переработки. В отчетном году «Балтика» продолжила проект по раздельному сбору отходов «Принеси пользу своему городу». На конец прошлого года проект охватил более 20 городов, в том числе в городах Дальнего Востока, где установлено более 500 контейнеров для раздельного сбора. С их помощью компанией и ее партнерами передано в переработку около 740 тонн отходов, в том числе более 25 тонн отходов ПЭТ-упаковки.

НОЛЬ потери воды

Ключевым проектом компании в этой области стало начало строительство очистных сооружений на заводах в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске, где раньше очистка стоков велась через муниципальные системы. Общий объем инвестиций только за прошлый год составил около 690 млн рублей. Все три комплекса оснастят энергосберегающим оборудованием и установками по сбору биогаза, который образуется на одной из ступеней очистки стоков и используется как альтернативный источник энергии.

НОЛЬ безответственного потребления

На пути к достижению цели НОЛЬ безответственного потребления компания намерена обеспечить на 100% доступность безалкогольного пива к 2022 году, чтобы расширить выбор для потребителей. В отчетном году «Балтика» запустила производство безалкогольного пива на заводе «Балтика-Самара» и расширила линейку безалкогольного бренда «Балтика 0», в которой появилось пиво «Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное».

В 2017 году «Балтика» и Союз российских пивоваров продолжили реализацию совместного проекта «18+ Правила общие – ответственность каждого» в поддержку Всемирного дня ответственного потребления пива. Волонтеры акции проинформировали продавцов более 70 000 точек продаж в 120 городах о законодательстве и правилах ответственности, чтобы не допустить продажу алкоголя несовершеннолетним. Участники также обратили внимание продавцов на расширение списка документов, подтверждающих возраст покупателя.

НОЛЬ несчастных случаев

Целевой показатель компании до 2030 года −снижение числа несчастных случаев из года в год. В 2017 году «Балтика» предприняла ряд мер в области охраны труда и безопасности. Компания провела работу для повышения осведомленности сотрудников в этой сфере, ввела новые, более строгие, процедуры по работе с подрядчиками, включая ряд требований в области охраны труда и безопасности, соответствие которым будет оцениваться специалистами «Балтики» еще на этапе проведения тендера на выполнение каких-либо работ. На совершенствование систем безопасности и охраны труда «Балтика» направила 22 млн рублей в 2017 году, 2 098 сотрудников прошли обучение и аттестацию по охране труда и безопасности.

Вклад в экономику

Благодаря интеграции в длинную цепочку поставок пивоваренная компания «Балтика» влияет на экономику России напрямую и косвенно.

За прошлый год среднесписочная численность сотрудников компании составила более 9 000 человек. 90 716 рабочих мест обеспечила «Балтика» напрямую и в смежных областях.

76 млрд рублей составила добавленная стоимость от производства и продаж продукции «Балтики» в прошлом году.

100% своей потребности в пивоваренном ячмене компания обеспечила за счёт урожая отечественных производителей.