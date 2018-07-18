Для Дальнего Востока предлагают продлить срок действия пониженных энерготарифов

В Государственную Думу внесен законопроект о продлении на десять лет (до 2030 года) срока действия механизма выравнивания тарифов на электрическую энергию на Дальнем Востоке со среднероссийскими.
Речь идет об изменении в статью 23.1 Федерального закона «Об электроэнергетике». Автор законопроекта – депутат от республики Саха (Якутия) Федот Тумусов.
Механизм выравнивания тарифов для Дальнего Востока был введен на трехлетний период: с 1 января 2017 года до 1 января 2020 года. Перерасчет тарифов был сделан для пяти регионов Дальнего Востока, которые являются территориально изолированными от энергорынка зонами, произведен перерасчет тарифов на электрическую энергию. Это регионы с самыми высокими тарифами: Чукотский АО, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область. Выравнивание энерготарифов до среднероссийского уровня позволило пяти регионам Дальнего Востока сэкономить 6,6 млрд бюджетных рублей в 2017 году. Высвободившиеся средства были направлены, в том числе, на повышение зарплат бюджетникам и поддержку молодых семей.
Между тем с 1 января 2019 года планируется объединение Центрального и Западного энергорайона Якутии с ОЭС Востока и ОЭС Сибири и выход Якутии на оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ). Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, такие изменения понесут «существенные последствия для тарифного регулирования». Как считают разработчики проекта, при окончании действия механизма выравнивания тарифов может сложиться рост среднего тарифа для потребителей в размере от 145% до 158% в зависимости от уровней напряжения, в том числе рост для прочих потребителей в размере 195%. Это приведет, в том числе, к росту финансовой нагрузки консолидированного бюджета регионов в части расходов на электрическую энергию. Поэтому, как уточняется в пояснительной записке, единственным вариантом сохранения действующих уровней тарифов на электрическую энергию и мощность для потребителей всего Дальневосточного региона является продление механизма действия выравнивания тарифов на электрическую энергию на территории Дальнего Востока до базового уровня на период 10 лет.
Эта запись была опубликована 18.07.2018в 20:35. В рубриках: Общество.
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