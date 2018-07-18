Для Дальнего Востока предлагают продлить срок действия пониженных энерготарифов

В Государственную Думу внесен законопроект о продлении на десять лет (до 2030 года) срока действия механизма выравнивания тарифов на электрическую энергию на Дальнем Востоке со среднероссийскими.

Речь идет об изменении в статью 23.1 Федерального закона «Об электроэнергетике». Автор законопроекта – депутат от республики Саха (Якутия) Федот Тумусов.

Механизм выравнивания тарифов для Дальнего Востока был введен на трехлетний период: с 1 января 2017 года до 1 января 2020 года. Перерасчет тарифов был сделан для пяти регионов Дальнего Востока, которые являются территориально изолированными от энергорынка зонами, произведен перерасчет тарифов на электрическую энергию. Это регионы с самыми высокими тарифами: Чукотский АО, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область. Выравнивание энерготарифов до среднероссийского уровня позволило пяти регионам Дальнего Востока сэкономить 6,6 млрд бюджетных рублей в 2017 году. Высвободившиеся средства были направлены, в том числе, на повышение зарплат бюджетникам и поддержку молодых семей.

Между тем с 1 января 2019 года планируется объединение Центрального и Западного энергорайона Якутии с ОЭС Востока и ОЭС Сибири и выход Якутии на оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ). Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, такие изменения понесут «существенные последствия для тарифного регулирования». Как считают разработчики проекта, при окончании действия механизма выравнивания тарифов может сложиться рост среднего тарифа для потребителей в размере от 145% до 158% в зависимости от уровней напряжения, в том числе рост для прочих потребителей в размере 195%. Это приведет, в том числе, к росту финансовой нагрузки консолидированного бюджета регионов в части расходов на электрическую энергию. Поэтому, как уточняется в пояснительной записке, единственным вариантом сохранения действующих уровней тарифов на электрическую энергию и мощность для потребителей всего Дальневосточного региона является продление механизма действия выравнивания тарифов на электрическую энергию на территории Дальнего Востока до базового уровня на период 10 лет.